Guaçuí recolheu mais de 3 mil litros de óleo de cozinha usado em 2022

Por Marcos Freire - Marcos Freire 0

No mês de dezembro do ano que terminou no sábado (31), o projeto de reciclagem do óleo de cozinha usado completou um ano de funcionamento em Guaçuí. E conforme informações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), em 2022, foram recolhidos, no total, 3.214 litros que, em sua maioria, deixaram de ser descartados irregularmente.

Somente na última sexta-feira (30), foram recolhidos quase 100 litros de óleo pela Semmam, dos 400 já encaminhados por uma pizzaria da cidade, a exemplo de várias empresas que já aderiram e apoiam o Projeto Recicla Guaçuí. O produto é muito usado no dia a dia dessas empresas, além das residências. Mas ainda existem muitas pessoas que, após o uso, jogam o óleo na pia ou até mesmo no vaso sanitário, sem saber que esse produto é totalmente reciclável. Além de sua capacidade poluente ser muito alta.

Um litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água e, quando despejado nos cursos d’água, não dissolvem, causando o descontrole do oxigênio e a morte de peixes e outras espécies, podendo causar danos irreversíveis ao meio ambiente, sem contar que, em contato com o solo, há contaminação e mais sujeira. Além disso, o óleo de cozinha jogado na pia e nos ralos provoca a impermeabilização das fossas sépticas e entupimento das redes de esgoto e drenagem. Com as fortes chuvas, acaba colaborando para alagamentos e enchentes.

Para fazer o descarte adequado do resíduo, no caso de pessoa física, o óleo usado deve ser armazenado em garrafa pet, devidamente fechada ou lacrada com a tampa, para que não haja derramamento durante o transporte. Depois, deve ser entregue diretamente na sede da Semmam, na Praça do Meio Ambiente, onde funciona um Ecoponto de entrega (veja abaixo as orientações).

Todo o óleo de cozinha usado recolhido, pela Semmam, é encaminhado para o Estado do Rio de Janeiro, onde é transformado em biodiesel. A principal finalidade é substituir o óleo diesel usado em automóveis pesados, como caminhões e ônibus.

Orientações sobre o descarte do óleo de cozinha usado

– Deixe o óleo esfriar

– Não misture com água

– Não precisa coar

– Coloque em uma garrafa pet

– Mantenha longe do fogo

– Mantenha fora do alcance de crianças e animais

– Entregue no Ecoponto na Praça do Meio Ambiente

