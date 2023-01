Governador se reúne com prefeitos do Consórcio Caparaó em Pedra Menina

Renato Casagrande esteve na região do Caparaó, nesta quinta (5), para participar de duas inaugurações e se reuniu com os prefeitos

Por Marcos Freire

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, esteve na região do Caparaó Capixaba, nesta quinta-feira (5), para participar de duas inaugurações, sendo uma em Guaçuí e outra em Dores do Rio Preto. E, aproveitando a oportunidade, ele se reuniu com os prefeitos dos municípios que compõem o Consórcio Caparaó, para falar sobre prioridades e demandas em conjunto.

O governador chegou cedo a Guaçuí, onde participou da inauguração do novo centro cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia do município. Depois, ainda pela manhã, se dirigiu para o distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, para inaugurar uma unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF). Depois de um almoço, ainda em Pedra Menina – onde está localizada a portaria capixaba que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó e ao Pico da Bandeira, ele se encontrou com 10 dos 13 prefeitos que fazem parte do Consórcio.

O presidente do Consórcio Caparaó, o prefeito de Dores do Rio Preto, Ninho, classificou como muito importante essa retomada da união entre os municípios da região. “Isso é muito importante, porque precisamos trabalhar juntos, com o mesmo objetivo, porque, a mesma coisa que pedimos para uma cidade maior, como Ibatiba, por exemplo, que tem em torno de 30 mil habitantes, pedimos para Divino de São Lourenço que tem 5 mil, como fizemos hoje (quinta) aqui, nessa reunião com o governador”, explanou.

Prefeitos do Consórcio apresentaram demandas

Para Ninho, é importante essa conversa com Casagrande, para cada um falar de suas dificuldades, mas em conjunto, mostrando força e traçando prioridades. “Todos nós juntos temos mais força do que um só”, afirmou.

Os prefeitos apresentaram demandas e necessidades ao governador, principalmente, em infraestrutura. “Apresentamos demandas mais focadas em infraestrutura, principalmente, estrada rural, falando de Revsol, que nós mesmos podemos implantar, e também sobre lixo, tanto o reciclável como o transbordo de lixo orgânico que são dificuldades que precisamos resolver na região do Caparaó”, enfatizou.

O governador Renato Casagrande ressaltou que é muito importante que o Consórcio Caparaó volte a se reunir com mais frequência. “Isso é bom, porque o Caparaó é uma região que precisa desenvolver muito ainda, logo, precisa de muito apoio, investimento, para melhorar a prestação de serviço, melhorar seu IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), que já está se desenvolvendo muito”, disse. “O trabalho que estamos realizando aqui, junto com o Consórcio, é um trabalho forte, grande, em todas as áreas, e vamos analisar a pauta que recebemos dos prefeitos aqui hoje (quinta)”, completou.

Além de Casagrande e Ninho, também estavam na reunião, os prefeitos Nirrô Emerick (Alegre), Toninho Gualhano (Bom Jesus do Norte), Eleardo Aparicio (Divino de São Lourenço), Marcos Jauhar (Guaçuí), Luciano Pingo (Ibatiba), Ailton Véin (Ibitirama), Edmilson Meirelles (Irupi), Romário Vieira (Iúna) e Cuica (São José do Calçado). Além do deputado federal eleito Gilson Daniel, o deputado estadual Marcelo Santos, diretora executiva do Consórcio Caparaó, Dalva Ringuier, e os vice-prefeitos Silvani Corrente (Alegre), Dudu do Queiroz (Divino de São Lourenço) e Paulino Lourenço (Irupi).

As inaugurações desta quinta-feira (5)

Quanto às inaugurações desta quinta-feira, a Santa Casa Misericórdia de Guaçuí inaugurou seu novo centro cirúrgico, obra que foi realizada com recursos próprios, mas sempre contando com o apoio do Governo do Estado, por ser referência regional dentro da rede estadual de atendimento à população. O novo centro conta com quatro salas de cirurgia, cinco leitos de recuperação anestésica e equipamentos de última geração.

Já a unidade da ESF de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, foi construída com recursos do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura. O local conta com consultórios médico e odontológico, farmácia, salas de nebulização, de curativo, vacina, enfermagem, gerência e reunião, cinco banheiros, almoxarifado, expurgo, esterilização, copa e área de serviço.

