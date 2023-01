Filetadora de Muniz Freire vai retomar atividades ainda neste semestre

Por Marcos Freire - Marcos Freire 155

Advertisement

Advertisement

A Unidade de Beneficiamento de Tilápias, em Alto Norte, zona rural de Muniz Freire, na região do Caparaó, será reaberta, depois de anos fechada. A filetadora será gerenciada pela Cooperativa de Empreendedores Rurais de Domingos Martins (Copram) que venceu uma licitação feita pela Prefeitura de Muniz Freire e, agora, serão realizadas obras e preparada a documentação para que entre em funcionamento ainda neste semestre, o que está sendo acertado com o município.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A previsão é de que o retorno das atividades da Unidade de Beneficiamento de Tilápias de Alto Norte – que pertence ao município de Muniz Freire, vá gerar, pelo menos, 10 empregos diretos, usando mão de obra local, num primeiro momento. Além do pescado de Muniz Freire, a filetadora também receberá a produção de outros municípios da região, como Ibatiba, Venda Nova do Imigrante, Castelo e Conceição do Castelo, por exemplo.

De acordo com o diretor financeiro da Compram, Deilton Klippel, a cooperativa tem contratos de fornecimento de pescado com a Secretaria de Estado da Educação, para quem entrega 17 toneladas por mês e, também, com a Prefeitura da cidade de São Paulo. “Vamos começar, aos poucos, mas nossa expectativa é beneficiar até 80 toneladas de pescado na filetadora de Muniz Freire até o final deste ano”, destaca.

Faltam últimos detalhes para filetadora voltar à atividade

Na semana passada, os últimos detalhes foram acertados em uma reunião dos representantes da Compram com o prefeito Dito Silva e membros de sua equipe. Além do presidente da Cooperativa, Darli Schaefer, também estavam presentes o diretor financeiro Deilton Klippel e o secretário Aurindo Wruck. Por parte do município, além do prefeito, estavam presentes, o secretário de Desenvolvimento Agropecuário, Renato Bueno, o diretor de Desenvolvimento Agropecuário, Leonardo de Oliveira Gomes, e o veterinário Christian Paulo Garcia, responsável pelo setor de piscicultura e pecuária do município, entre outras autoridades e representantes de segmentos do setor.

Continua depois da publicidade

Contudo, ainda faltam alguns detalhes para a assinatura do contrato, como o licenciamento ambiental e a falta de equipamentos. “Estamos agilizando tudo isso, assim como as intervenções físicas necessárias e também as licenças, para que nosso pescado beneficiado possa ser comercializado em todo o país”, informa, o secretário Renato Bueno.

Para a Prefeitura, a retomada de funcionamento da unidade de beneficiamento é primordial para o desenvolvimento do Programa Municipal de Piscicultura – Mais Peixes – que vem sendo implantado no município. Por isso, o prefeito Dito Silva quer celeridade nas adequações necessárias. “Sempre tive a visão do potencial da piscicultura em Muniz Freire, mas nunca havia sido feito um trabalho com os produtores, principalmente, na hora da comercialização e, por isso, quero andar com isso o mais rápido possível”, afirma.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.