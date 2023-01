Festival: grandes nomes do reggae estão confirmados em Itapemirim

Por Redação - Redação 263

Grandes nomes da música nacional estão se apresentando de Norte a Sul do Espírito Santo. E Itaipava será o destino certo dos amantes do melhor do reggae: é que a cidade vai sediar, nesta sexta-feira (13), no Sítio Show de Bola, o “Itaipava Reggae Festival”, que terá como atrações as bandas Maneva, Tribo de Jah, Macucos, Unilion e Forró Raiz.

Os ingressos já estão à venda, com preços a partir de R$ 50,00 (1º lote, pista, meia entrada solidária). Os ingressos estão à venda no Sympla.

A Maneva consolida-se como uma das bandas mais aclamadas do reggae nacional. Formada pelos músicos Tales de Polli (vocal), Felipe Sousa (guitarra), Fernando Gato (baixo), Fabinho Araújo (bateria) e Diego Andrade (percussão), foi formada em São Paulo, lançou 13 álbuns e já foi indicada ao Grammy Latina, com “Lágrima de alegria”, na categoria “Melhor canção em língua portuguesa”. No show em Itaipava o grupo vai apresentar um repertório repleto de sucessos como “Corre pro meu mar”, “Seja pra mim”, “Sem jeito”, entre muitos outros.

Outra atração que tem o nome carimbado no rol dos grandes do reggae brasileiro é a tribo de Jah, formada na década de 1980, em São Luís, na Escola de Cegos do Maranhão. De lá pra cá, vem divulgando suas mensagens de amor e paz, no melhor estilo reggae roots, inclusive em palcos internacionais, como no Reggae Sunsplash Festival, na Jamaica, o principal palco do reggae mundial.

O grupo, formado pelos músicos Fauzi Beydoun (vocal e guitarra), Aquile Ribeiro (baixo e backing vocal), Pedro Beydoun (guitarra e vocal) e Luan Richard (teclados) também já se apresentou na Europa, Argentina, Guiana Francesa, além de inúmeras cidades brasileiras. Ao longo dos 35 anos de carreira, lançou 17 álbuns, dois DVDs e singles, além do documentário “A tribo do Reggae”.

Capixabas no palco

O “Itaipava Reggae Festival” levará para o palco ainda atrações locais, que fazem muito sucesso não apenas com os capixabas, como o Macucos, que está na cena há mais de 20 anos, é formada pelos músicos Fred Nery (vocal), Xande (vocal e guitarra), Gustavo “The Flash” (teclados) e Leomar (bateria e vocal) e tem grandes hits como “Além do mar”, “Haverá” e “Mãe natureza”. A banda Unilion também vai coroar o público com seu reggae de respeito!

E a banda Forró Raiz, uma das bandas preferidas dos forrozeiros, também ganhou espaço na programação do festival e vai levar para o evento o melhor do forró pé de serra. O grupo, que tem como integrantes Rafael Boca (voz e zabumba), Leonardo Liberato (violão e guitarra), Jorge Luiz (triângulo) e Ivomar Lúcio (acordeon), promete não deixar ninguém parado.

Serviço

“Itaipava Reggae Festival”

Data: 13/01 (sexta-feira), a partir das 21h

Local: Sítio Show de Bola (Avenida Itapemirim, 1258)

Atrações: Maneva, Tribo de Jah, Macucos, Unilion e Forró Raiz

Ingressos: R$ 50,00 (pista, meia entrada solidária) e R$70 (camarote)

Ponto de vendas: https://www.sympla.com.br/evento/itaipava-reggae-festival/1814920

