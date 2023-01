Exposição abre celebração dos 110 anos de Rubem Braga em Cachoeiro

Instalada na parte inferior do centro cultural (localizado na rua Vinte e Cinco de Março, Centro), com uma atmosfera acolhedora, a mostra apresenta trechos extraídos de várias crônicas

Por Redação - Redação 127

Para celebrar o aniversário do cronista cachoeirense Rubem Braga, que, nesta quinta-feira (12), completaria 110 anos, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro de Itapemirim realizou a abertura da exposição “Palavras”, na Casa dos Braga.

Instalada na parte inferior do centro cultural (localizado na rua Vinte e Cinco de Março, Centro), com uma atmosfera acolhedora, a mostra apresenta trechos extraídos de várias crônicas do escritor em tecidos que pendem do teto. Ao mesmo tempo, o visitante pode ver projeções de imagens de Rubem em várias fases da vida e ouvir a voz do homenageado a partir do áudio da última entrevista dele.

“Eu me emocionei com o que vi. Celebrar Rubem é celebrar a história e a cultura de Cachoeiro. Sugiro que todos venham conferir essa exposição, não vão se arrepender. Precisamos conhecer a história das pessoas que fizeram nossa cidade conhecida, de forma tão bonita. É necessário que a gente transmita isso, especialmente, para as crianças e os jovens”, expressa o professor Márcio Damartine, que foi um dos primeiros visitantes da mostra.

“A exposição pretende levar o visitante a uma vivência com as palavras de Rubem Braga. É uma imersão, uma experiência: palavra escrita, palavra lida, palavra ouvida e sentida na voz do próprio escritor. É uma viagem linda em homenagem a este que é um dos maiores orgulhos cachoeirenses. Não percam!”, convida a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

A exposição, que faz parte do projeto Braganiano, da Semcult, ficará em cartaz durante todo este mês, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Braganiano nas bibliotecas e exposição

As atividades do Braganiano terão prosseguimento neste fim de semana, com ações em bibliotecas do município, voltadas para o público infantil.

Nesta sexta (13), a Biblioteca Distrital “Professor José Barros da Silva”, em Itaoca, receberá uma apresentação do projeto “Bosque de Livros”, às 9h.

Já no sábado (14), as bibliotecas “Beatriz de Oliveira Santos (Paraíso) e “Roney Argeu Moraes” (Pracinha da Cultura, no Rui Pinto Bandeira) receberão, às 8h30 e 10h30, respectivamente, atividades de contação de histórias e apresentação de cosplayers – atores trajados com fantasias de personagens famosos.

