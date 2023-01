Expedição às Ruínas Históricas em Anchieta acontece neste sábado (14)

As ruínas são um dos principais atrativos turísticos do município, compostas por 32 colunas que, segundo alguns historiadores, acredita-se serem de uma antiga salina clandestina. Outros dizem ser de uma igreja jesuíta

Acontece neste sábado (14) uma expedição às Ruínas Históricas em Anchieta. A caminha inicia às 7h no pátio do Santuário Nacional de São José de Anchieta, passa por trilhas do manguezal e o retorno pode ser de barco pelo rio Benevente ou de ônibus. A concentração para orientação e atividades de alongamento será às 06h30.

O percurso, com cerca de 10 km, contempla trilhas e belas paisagens às margens do Rio Salinas. As ruínas são um dos principais atrativos turísticos do município, compostas por 32 colunas que, segundo alguns historiadores, acredita-se serem de uma antiga salina clandestina. Outros dizem ser de uma igreja jesuíta.

A realização do evento é do professor de Educação Física Luiz Marconcini. As inscrições podem ser realizadas antecipadamente ou no local da concentração do evento, com o organizador por meio do número (28) 99926-1429.

Para quem optar em retornar de barco pelo Rio Benevente tem que pagar uma taxa de R$ 40,00. Já a opção de ônibus a taxa é de R$ 20,00.

Informações: (28) 99926-1429.

