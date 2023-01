Evair de Melo projeta Universidade Federal para o Sul do ES em 2023

Outra expectativa do parlamentar é a conclusão de obras do setor logístico, com ênfase na melhoria da malha rodoviária

A ampliação do aeroporto regional e a implantação de uma Universidade Federal com curso de medicina estão entre as metas do deputado federal Evair de Melo (Progressista) para o Sul do Espírito Santo no ano de 2023. Apesar de apontar incertezas quanto ao cenário político nacional, o parlamentar se mostra otimista quanto ao futuro no estado.

“Para o Sul capixaba, ações específicas locais podem nos reposicionar com novas oportunidades. O início das obras do Hospital do Câncer, em Cachoeiro, consolida uma das mais emblemáticas obras de saúde do Espírito Santo. A entrega do novo pavilhão de eventos no Parque de Exposições também coloca o Sul capixaba no mapa dos grandes eventos do Brasil”, explicou.

Outra expectativa do parlamentar é a conclusão de obras do setor logístico, com ênfase na melhoria da malha rodoviária.

“A 101 Sul estará pronta até o trevo de Alfredo Chaves. Não resolve totalmente, mas já melhora bem. Também precisamos avançar nos contornos rodoviários e acessos de Cachoeiro, além da duplicação da Fued Nemer (Castelo /Duas Barras)”, afirmou o deputado.

Evair de Melo ainda destaca os desafios do agronegócio e a importância do setor produtivo do Sul do Espírito Santo.

“Na área privada, obras como porto central vai avançar, Samarco volta a sua força total e o setor de rochas, mantido esse câmbio, continuará em franco crescimento. Temos um desafio no agro que é aumentar o volume de leite ofertado e ter uma política mais sólida para gestão dos fenômenos climáticos extremos”, ressaltou.

Incertezas

Quanto ao cenário político, tendo em vista a reeleição do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), e a volta do presidente Lula (PT) ao poder, o deputado federal projeta um futuro de incertezas.

“2023 para o Brasil será uma grande incógnita. O governo central que assume não tem nem linha econômica e tributária definida. Como não tem compromisso com a reforma administrativa, isso é muito ruim, pois deixa incertezas, que, somados ao fura teto aprovado, caminha para inflação e juros mais altos que hoje. Possivelmente teremos um governo mais intervencionista com aumento dos gastos e dívidas públicas”, afirmou Evair de Melo.

Já em relação a política no âmbito estadual, o parlamentar acredita que, “com uma mudança clara de postura do governador no segundo turno, ainda não temos um mapa de navegação, mas pela acomodação política caminha para andar para o lado, muitos acordos políticos geram poucas mudanças”, relatou.

