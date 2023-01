Estrela do Norte celebra 107 anos de história nesta segunda (16)

Em seguida, no Centro de Treinamento do Clube, o pastor Marcus Rocha fez uma oração e todos presentes cantaram parabéns para o time mais tradicional do Sul do Estado

Por Redação - Redação 101

Advertisement

Advertisement

O clube centenário Estrela do Norte comemorou nesta segunda-feira (16) o aniversário de 107 anos. E para celebrar a data, a diretoria, elenco, funcionários e torcedores participaram da celebração na igreja Catedral de São Pedro, no Centro.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Em seguida, no Centro de Treinamento do Clube, o pastor Marcus Rocha fez uma oração e todos presentes cantaram parabéns para o time mais tradicional do Sul do Estado. A comemoração contou com almoço especial, bolo e refrigerante.

“Sinto orgulho por fazer parte dessa história nesta data tão importante. Mesmo com todas as dificuldades, o Estrela se mantém vivo no cenário do futebol capixaba. O aniversário do clube tem o efeito de proporcionar boas lembranças para todos. Vamos curtir esse momento e seguir com foco total para a estreia no campeonato”, afirma o presidente do clube, Bruno Mazzocco.

Além disso, torcedores participaram ativamente nas redes sociais postando fotos de momentos especiais que viveram com o Estrela do Norte, seja no Sumaré ou em outro estádio capixaba. A demonstração de amor comprova a tradição do Alvinegro na cidade.

Continua depois da publicidade

O primeiro desafio no Campeonato Capixaba é contra o Serra, na quinta-feira (19), às 20h, no Robertão.

Na pré-temporada, o Gigante do Sumaré empatou com o Cruzeiro de Itaoca, venceu o Porto Vitória e perdeu para a Desportiva Ferroviária.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.