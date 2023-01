Esporte em Cachoeiro avançou com novos equipamentos e apoio a atletas

No ano de 2022, o esporte de Cachoeiro de Itapemirim avançou com importantes investimentos e entregas de espaços públicos de esportes e lazer

No ano de 2022, o esporte de Cachoeiro de Itapemirim avançou com importantes investimentos e entregas de espaços públicos de esportes e lazer feitos pela Prefeitura do município.

No bairro Nova Brasília, a quadra de areia, localizada nas imediações do ginásio poliesportivo Nello Vola Borelli, foi totalmente renovada. Recebeu pintura, conserto dos alambrados, rede de proteção, chuveiro, arquibancada e, ainda, melhoria na drenagem e na iluminação.

No distrito de Conduru, foi entregue um campo de futebol society, com grama artificial, iluminação, alambrados e melhorias do terreno no entorno.

Além disso, neste ano, a Prefeitura seguiu revitalizando estruturas que já são utilizadas pela população, com a renovação das quadras dos bairros Caiçara, Basileia, IBC e Paraíso. Na praça de Fátima, a academia do Espaço Viva Mais foi reinaugurada após melhorias.

Esporte em Cachoeiro

Em 2022, também foram iniciadas obras de construção de novos espaços esportivos.

Em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, a Prefeitura está construindo campos de futebol society nos bairros Rubem Braga e Jardim Itapemirim. Também com investimentos estaduais, são construídas a Praça Saudável do bairro Nossa Senhora Aparecida e as quadras cobertas com arquibancada dos bairros Alto Monte Cristo e Novo Parque.

No Rubem Braga, também está em curso a obra do Centro de Treinamento de Lutas. Fruto de convênio do município com o Ministério da Cidadania, o ginásio do bairro está sendo reestruturado para atividades gratuitas de ensino e prática de modalidades como boxe, jiu-jitsu, judô, karatê, luta olímpica e muay-thai.

Na localidade de Salgadinho, distrito de Soturno, está sendo erguida uma quadra poliesportiva.

Núcleos esportivos

O incentivo à prática de atividades físicas ganhou reforço com a abertura de novos núcleos esportivos para os moradores dos bairros Caiçara, Zumbi, Aquidaban e comunidades vizinhas.

Além disso, a gestão municipal realizou a entrega de novos materiais esportivos utilizados nas atividades nos núcleos, que oferecem aulas gratuitas de diversas modalidades para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Corrida de São Pedro

Em junho de 2022, a tradicional Corrida de São Pedro voltou a ser realizada, após um hiato de dois anos imposto pela pandemia de Covid-19.

Cerca de 700 pessoas participaram do evento, que integra as comemorações da Festa de Cachoeiro, em dois percursos diferentes, de 5 e 10km, com pontos de largada e chegada na Praça de Fátima.

Bolsa Atleta

No último ano, 23 esportistas foram contemplados no Programa Bolsa Atleta Cachoeiro, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

Selecionados via edital, os atletas recebem auxílio financeiro mensal pelo período de 12 meses. Três esportistas contam bolsas no valor de R$ 200, na categoria estudantil. Na estadual, são dezoito, recebem R$ 400 mensais. Já na nacional, dois atletas usufruem de um valor mensal de R$ 500.

Em 2022, os bolsistas do programa participaram de eventos importantes, como as Paralimpíadas Escolares e os Jogos Escolares Brasileiros, e conquistaram várias medalhas.

“Investir na construção e melhorias de espaços públicos significa apoiar o esporte como ferramenta de transformação social, principalmente para os jovens. Por isso, seguiremos, neste ano, com a proposta de renovar o parque esportivo do município, oferecendo ambientes revitalizados e bem equipados para a população”, destaca Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

“Estamos empenhados em executar projetos que ajudem a trazer mais lazer e saúde para a população cachoeirense. A cada espaço entregue e a cada obra iniciada, nos aproximamos do cumprimento de nossa missão de melhorar a qualidade de vida dos moradores, e o esporte é um elemento essencial nesse processo”, destaca o Prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.

