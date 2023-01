Espírito Santo recebe onze novas ambulâncias para o SAMU 192

As unidades auxiliarão na manutenção do serviço do SAMU 192 nos municípios capixabas

Por Redação - Redação 121

Advertisement

Advertisement

O Espírito Santo recebeu onze novos veículos, tipo ambulância, destinados a nove municípios do Estado, para a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Eles fazem parte de uma doação feita pelo Ministério da Saúde.

Advertisement

Continua depois da publicidade

A entrega simbólica da nova frota aconteceu, na manhã desta quinta-feira (12), na Central Regulação do SAMU 192 do município da Serra, e contou com a presença do secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte; do subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos; e de Maria da Penha Rodrigues D’Avila, provedora da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

“O Samu no Espírito Santo é referência para o Brasil, garantindo uma base em cada município. O serviço vem passando por constantes melhorias em tecnologia, infraestrutura e valorização das equipes para garantir atendimento com excelência e salvar vidas. As novas ambulâncias vão servir para darmos mais agilidade ao serviço, diminuindo o tempo de resposta, evitando paradas de manutenção e promovendo mais qualidade e segurança para o usuário e os trabalhadores do Samu”, destacou o secretário Miguel Duarte.

As unidades auxiliarão na manutenção do serviço do SAMU 192 nos municípios. Receberão uma unidade cada, os municípios de Anchieta, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Piúma, Itaguaçu, Afonso Cláudio, Brejetuba e Viana. Já o município de Cariacica, receberá três.

Continua depois da publicidade

Na Grande Vitória, uma ambulância básica do Samu circula, em média, 750 quilômetros por dia. “Por isso, é importante contarmos com veículos mais modernos, pois o uso é intenso. A renovação da frota representa mais segurança e conforto para os usuários e os técnicos”, completou o médico socorrista Tiago Bissoli.

Em 2022, o Espírito Santo por meio do Programa Samu para Todos, alcançou 100% de cobertura do serviço do SAMU 192 no Estado, com base em todos os 78 municípios capixabas.

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.