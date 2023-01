Duas noites de festa para comemorar a chegada de 2023 em Calçado

Por Marcos Freire - Marcos Freire 0

Durante duas noites, São José do Calçado festejou a chegada de 2023. Visitantes e moradores do município, na região do Caparaó, puderam curtir muita música e gastronomia, na Rua do Lazer da Praça Pedro Vieira, onde a aconteceu o Réveillon da cidade que contou com queima de fogos na virada de ano, à meia noite.

A programação de shows começou na sexta-feira (30), com a apresentação da dupla João Victor & Paulinho, que colocou a galera para dançar ao som de muito sertanejo e piseiro. Já no sábado (31), a noite da virada começou com o pagode do grupo calçadense Opção Certa, seguido da queima de fogos.

Em seguida, aconteceu a apresentação da atração nacional Jonathan Marrone, ex-vocalista das bandas Camisa Suada e Bonde do Forró, dentre outras. Ele relembrou seus maiores sucessos, levando a plateia presente à loucura, com seu carisma e talento, fechando a programação com muito forró. O réveillon foi organizado pela Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar. Durante todo o evento, não houve registro de ocorrências policiais.

De acordo com o secretário municipal de Administração, Cláudio Canova, cerca de duas mil pessoas passaram pela praça nas duas noites do evento. “Nossa expectativa se confirmou e estamos muito felizes. São José do Calçado tem se consolidado como um local com produções bem organizadas, shows e eventos de qualidade. Isso incentiva o turismo e a cadeia produtiva da cidade, gera renda e emprego”, ressalta.

Para o prefeito Cuíca, a festa foi o encerramento de um ano de muitas conquistas para o município. “Muito feliz por tudo o que está acontecendo e quero parabenizar toda a equipe da Prefeitura que fez de 2022 um ano mágico. Agora, é nos prepararmos para que, em 2023, possamos dar continuidade às obras e projetos que estão mudando a cara de nossa cidade”, disse. “Estou muito orgulhoso de tudo que está acontecendo e do que estamos entregando para a nossa população”, concluiu, o prefeito.

