Dr. Bruno Resende condena ataque à democracia e pede pacificação

O parlamentar é um dos cinco deputados que vão representar o Sul do ES na próxima legislatura da Ales

Estreante no Poder Legislativo Estadual do Espírito Santo, o deputado Dr. Bruno Resende (União) tem acompanhado, com atenção, o desenrolar da política nacional.

Ao comentar sobre as manifestações radicais de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Distrito Federal, o parlamentar condenou os ataques à democracia e destacou a importância de pacificar o país.

“As eleições acabaram e o momento é de trabalhar pelos brasileiros. O que assistimos em Brasília, foi sinônimo de vandalismo e ataque frontal as instituições. Não podemos entender como razoável a depredação do patrimônio público e o ataque frontal contra nossa democracia”, explicou.

Expectativa para o mandato

Em relação a política estadual, Dr. Bruno Resende ressaltou a sua felicidade em poder representar o Espírito Santo e explicou como pretende pautar o seu mandato na próxima legislatura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

“O mandato que o povo capixaba me conferiu, será para trabalhar pela democracia, pela saúde e pela dignidade. Os capixabas terão meu coração trabalhando, todos os dias, por um Espírito Santo ainda mais forte”, afirmou.

O parlamentar é um dos cinco deputados que vão representar o Sul do ES. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, ele foi eleito com 31.897 votos e será empossado no próximo dia 2 de fevereiro.

