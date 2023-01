Dois graves acidentes deixam dois motociclistas mortos na BR 101

Por Pammela Volpato - Pammela Volpato 172

Dois graves acidentes, registrados entre a noite desta quinta-feira (12) e manhã desta sexta (13), deixaram dois mortos na BR 101, no município da Serra. Ambos envolveram moto e aconteceram quase no mesmo local.

A primeira fatalidade foi registrada no km 279, e deixou um jovem de 25 anos morto. Já o segundo acidente ocorreu no km 280, matando um homem ainda não identificado.

Informações iniciais repassadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), dão conta que, devido ao acidente mais recente, uma das faixas do sentido Norte (Serra) da rodovia está interditada para atendimento e o trânsito segue lento no trecho.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência, envolvendo uma motocicleta no Km 280,1, sentido norte, na Serra. A ocorrência foi registrada às 19h53 da quinta-feira (12). Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Polícia Civil e IML. Uma pessoa foi faleceu no local. As faixas 01 e 02, sentido norte, ficaram com interdição para atendimento e foram totalmente liberadas às 22h07.

Ainda segundo a Eco101, houve uma ocorrência, envolvendo uma motocicleta, um carro de passeio e um caminhão no Km 280, sentido norte, na Serra. A ocorrência foi registrada às 07h40 desta sexta-feira (13) e está em andamento. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF e Samu. As faixas sentido norte, estão com interdição para atendimento e o trafego fluindo por desvio.

