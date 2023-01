Divino de São Lourenço e Guaçuí em alerta por causa do nível dos rios

Por Marcos Freire - Marcos Freire 427

As Defesas Civis dos municípios de Divino de São Lourenço e de Guaçuí, na região do Caparaó Capixaba, estão em alerta desde as primeiras horas deste sábado (7). Os dois municípios, assim como toda a região, foram atingidos por fortes e intensas chuvas durante toda a sexta (6) e madrugada de sábado.

Com isso, o rio que corta a cidade de Divino de São Lourenço subiu muito e chegou a atingir residências e quintais de casas mais próximas. Contudo, conforme informações do prefeito Eleardo Aparício, a equipe da Prefeitura atuou rápido, para ajudar na retirada de pertences, mas não há registro de desalojados no município, por enquanto.

A Defesa Civil está percorrendo todo o município, para fazer um controle da situação, inclusive na zona rural, e segue monitorando o nível do rio. No entanto, se o tempo continuar como se encontra no momento, sem chuva, e não houver chuvas intensas como da noite passada, o nível do rio deve baixar e a situação se normalizar.

Essa grande quantidade de água que está em Divino de São Lourenço, agora, está descendo pela bacia do Rio Veado e deve chegar em Guaçuí nas próximas horas. A Prefeitura emitiu uma nota de alerta, para que todos os moradores de regiões ribeirinhas fiquem atentos, porque há risco de inundações.

A Defesa Civil de Guaçuí está monitorando o rio e, segundo informações, o Rio Veado, por enquanto, continua em sua calha normal e, mesmo com a chegada da água vinda de Divino de São Lourenço, pode não provocar grandes problemas. No entanto, reforça que os moradores ribeirinhos precisam estar muito atentos.

As Defesas Civis de municípios da região do Caparaó que fazem parte da bacia do Itabapoana, da qual faz parte o Rio Veado, como São José do Calçado e Bom Jesus do Norte, que ficam mais abaixo topograficamente de Guaçuí, ainda não emitiram notas de alerta. Mas a situação segue sendo monitorada pelas Defesas Civis da região que se mantêm em contato.

Fotos do rio que corta Divino de São Lourenço

1 de 5

