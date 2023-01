Deu ruim! Homem rouba celulares e é preso pela PM, em Cachoeiro

Por Redação - Redação 175

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira (11), um homem de 33 anos que havia acabado de roubar dois celulares no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim. O fato aconteceu por volta das 17h na rua Manoel de Oliveira e Souza, próximo ao Cemitério Municipal.

De acordo com informações dos militares, durante patrulhamento pela rua Moreira, Bairro Independência, a equipe foi abordada por duas mulheres que disseram ter sido roubadas há poucos instantes por um suspeito que, simulando portar uma arma de fogo por baixo de sua camisa, ameaçou-as e levou seus celulares.

As mulheres informaram também que ele trajava camisa preta, bermuda clara e boné preto, e mostrou a direção na qual ele havia fugido. De imediato a PM iniciou um patrulhamento pela região, e viu um indivíduo com as mesmas características próximo ao cemitério. Ao perceber a presença dos militares, o mesmo tentou fugir, porém foi alcançado e abordado.

Durante busca pessoal foi encontrado com o suspeito dois celulares, um de marca Motorola e um Xiaomi, e nada mais de ilícito. Questionado sobre a procedência dos materiais encontrados o suspeito confirmou que havia roubado há poucos instantes e que não possuía nenhuma arma de fogo, apenas simulava para amedrontar e ameaçar as vítimas.

Em contato com as vítimas, ambas reconheceram os aparelhos telefônicos encontrados com o homem e também o reconheceram como sendo o autor do roubo. Diante dos fatos o detido e o material apreendido foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

