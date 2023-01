Defesa Civil de Alegre alerta motoristas para lama em Trecho da BR482

Com as fortes chuvas que atingiram o município e região na tarde desta sexta-feira (6), uma grande quantidade de lama tomou conta da pista

A Prefeitura de Alegre publicou nota de alerta, nas suas redes sociais, chamando a atenção dos motoristas para um trecho da rodovia BR482 que está perigoso. No local, está sendo realizada uma duplicação de pistas e, com as fortes chuvas que atingiram o município e região na tarde desta sexta-feira (6), uma grande quantidade de lama tomou conta da pista.

Por isso, a Defesa Civil do município está pedindo para que os motoristas fiquem atentos e trafeguem com cuidado por esse trecho da BR482, que fica entre Rive e a sede de Alegre, porque está escorregadio. Segundo a nota da Prefeitura, a lama veio da obra de duplicação. Por isso, informa que a empresa que faz a manutenção já foi acionada para serem tomadas as medidas corretivas.

Uma chove forte caiu sobre vários municípios do Caparaó Capixaba na tarde desta sexta, conforme havia sido comunicado pelo Inmet que emitiu um alerta vermelho para 19 municípios da região. Entre estes, está Alegre.

Em Guaçuí, também foi registrada uma forte chuva que provocou enxurradas e alagamentos em ruas da cidade. Em São José do Calçado, por causa das chuvas, o evento Rua do Lazer, que acontece todo final de semana na Praça Pedro Vieira, foi cancelado. A Defesa Civil local pediu para que a população fique atenta para alagamentos, enchentes e deslizamentos.

