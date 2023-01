Decreto antecipa definição de pontos facultativos de 2023 em Guaçuí

Texto define datas dos feriados e pontos facultativos, no âmbito das repartições públicas e autarquias do município

Por Marcos Freire - Marcos Freire 0

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de Guaçuí publicou decreto, no Diário Oficial do Estado, que define as datas dos feriados e pontos facultativos, no âmbito das repartições públicas e autarquias do município, com algumas exceções. O decreto leva em consideração, para definir as datas dos pontos facultativos, os feriados nacionais, incluindo, ainda, o feriado estadual de Nossa Senhora da Penha – padroeira do Espírito Santo, e os municipais: Dia do Evangélico e Dia do Padroeiro São Miguel Arcanjo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os pontos facultativos estão marcados para os dias 20, 21 e 22 de fevereiro (segunda, terça e quarta-feira de cinzas, no Carnaval); 9 de junho (sexta-feira, posterior ao Dia do Corpus Christi); 8 de setembro (sexta, em seguida ao Dia da Independência); 13 de outubro (sexta, posterior ao Dia de Nossa Senhora Aparecida – padroeira do Brasil); e 3 de novembro (sexta-feira, em seguida ao Dia de Finados).

Definição de pontos facultativos não vale para alguns setores

O decreto coloca, também, que os pontos facultativos não se aplicam à Secretaria Municipal de Educação. Isso deverá ser definido pelo secretário da pasta, por meio de portaria, conforme o calendário escolar de 2023. E também estão excluídos os servidores que prestam serviços essenciais, urgentes e de interesse público, nas áreas de saúde, vigilância, trânsito, água e limpeza pública. Além daqueles que prestam serviço em forma de plantão e devem obedecer a escala determinada pela chefia do setor.

O feriado estadual de Nossa Senhora da Penha acontece no oitavo dia depois do Domingo de Páscoa. Desta forma cai sempre em umas segunda-feira e, este ano, será celebrado no dia 17 de abril.

Feriados municipais em agosto e setembro

Continua depois da publicidade

Quanto aos feriados municipais, em Guaçuí, o Dia Municipal Evangélico é comemorado em 26 de agosto – este ano, um sábado. Enquanto o Dia de São Miguel Arcanjo é celebrado em 29 de setembro e cairá numa sexta-feira, em 2023.

Este ano, muitos feriados nacionais vão cair em quintas e sextas-feiras. Os feriados começam com o Carnaval. A terça-feira do feriado será no dia 21 de fevereiro, havendo ainda a segunda (20) e a quarta-feira de cinzas (22). Em seguida, acontece a semana santa que conta com o feriado da Paixão de Cristo, na sexta, dia 7 de abril.

Confira abaixo, os feriados nacionais em 2023:

20 e 21/2 – segunda e terça-feira – Carnaval

7/4 – sexta-feira – Paixão de Cristo

21/4 – sexta-feira – Tiradentes

1/5 – segunda-feira – Dia do Trabalho

8/6 – quinta-feira – Corpus Christi

7/9 – quinta-feira – Independência do Brasil

12/10 – quinta-feira – Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil

2/11 – quinta-feira – Finados

15/11 – quarta-feira – Proclamação da República

25/12 – segunda-feira – Natal

Advertisement

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.