Corpo de criança de 12 anos é encontrado após se afogar em Cachoeiro

Um menino de 12 anos morreu, após se afogar no Rio Itapemirim, em Cachoeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 13h desse sábado (31), a equipe foi acionada para uma ocorrência de afogamento, no bairro Rubem Braga. As informações eram de que a criança, identificada como Erick Beluzo Costa, havia sido vista por uma prima submergindo e não apareceu mais.

Em cumprimento à ordem de procedimento operacional padrão, o caso foi imediatamente comunicado ao Ciodes, que acionou a equipe de mergulho. Os bombeiros então foram até o local colher informações e fazer buscas na superfície, enquanto aguardavam a chegada dos mergulhadores.

A equipe do mergulho chegou por volta das 16h e deu início às buscas submersas, que foram finalizadas às 18h, por conta da noite. Mas os trabalhos retornariam na manhã deste domingo (1°).

Entretanto, por volta das 19h45, o corpo da criança foi encontrado por funcionários da usina hidroelétrica instalada na Ilha da Luz, preso ao gradeamento da captação de água. Os bombeiros foram até o local e confirmaram se tratar do menino desaparecido.

A Polícia Militar (PM) e a Perícia da Polícia Civil (PC) também foram acionadas e estiveram no local. O corpo foi retirado e encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.

