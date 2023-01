Cooperativa vai investir R$ 10 milhões em condomínios agropecuários

A Nater Coop opera condomínios nas áreas avícola e leiteira e, com essa possibilidade, espera ampliar o número de empreendimentos nos próximos dois anos, com um aporte que pode chegar a R$ 10 milhões

O modelo de condomínios agropecuários, modalidade em que a Nater Coop é pioneira no Espírito Santo, ganhou um reforço importante a partir do Decreto Estadual Nº 5.254-R, publicado em dezembro/22. O decreto permite que as cotas de participação em condomínios possam ser adquiridas por qualquer cidadão brasileiro, independentemente de ser produtor rural, ampliando o leque de investidores. A Nater Coop opera condomínios nas áreas avícola e leiteira e, com essa possibilidade, espera ampliar o número de empreendimentos nos próximos dois anos, com um aporte que pode chegar a R$ 10 milhões.

