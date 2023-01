Começe o ano trabalhando! Cachoeiro tem 110 vagas de emprego abertas

As oportunidades de emprego são para diversos cargos e escolaridade e para cidades do Sul do ES.

Se você mora em Cachoeiro de Itapemirim ou na região Sul e está à procura de emprego, essa é a sua chance de voltar ao mercado de trabalho. Empresas estão ofertando, nesta sexta-feira (23), 136 vagas de emprego, por meio do Sine Cachoeiro.

As oportunidades de emprego são para diversos cargos e escolaridade e para cidades do Sul do ES. No entanto, é preciso fazer um cadastro para concorrê-las.

Quem tiver interesse pode se candidatar às vagas ainda hoje. Isso porque a Agência do Trabalhador funciona das 8h às 17h. O banco de empregos fica na rua Costa Pereira, n° 100, no bairro Sumaré. Antes da mudança, a agência ficava na Avenida Beira Rio.

De acordo com a agência, é necessário levar a carteira de trabalho, identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço com CEP, assim como certificados de cursos (caso tenha). Os documentos precisam ser originais e devem estar em bom estado.

Confira as vagas de emprego

