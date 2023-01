Cinco farmácias estão de plantão neste domingo (15) em Cachoeiro

As informações são fornecidas pela Vigilância Sanitária do município

Por Adrieny Couto - Adrieny Couto 234

Cinco farmácias estão funcionando em escala de plantão, neste domingo (15), em Cachoeiro de Itapemirim, com atendimento ao público de forma presencial e, também, com entrega a domicílio.

Nos estabelecimentos do Centro, o funcionamento será das 07h às 22h, já nos demais bairros, as drogarias funcionam das 07h às 19h. As informações são fornecidas pela Vigilância Sanitária do município.

Segue a lista completa das farmácias de plantão:

