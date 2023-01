Caminhão cai de ribanceira e atinge casa em Alfredo Chaves

Apesar do susto, nenhum morador do imóvel foi atingido, entretanto, o motorista do veículo ficou ferido

Um caminhão-caçamba destruiu parte de uma casa, após cair de uma ribanceira de aproximadamente 6 metros de altura, na localidade de Carolina, no município de Alfredo Chaves, na tarde dessa segunda-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar (PM), no local, populares informaram que ao passar pela estrada de chão, devido ao peso, o veículo fez ceder a lateral da via e assim caiu do barranco, atingindo a residência, danificando um quarto, cozinha, área de serviço, área da piscina e diversos móveis.

Apesar do susto, nenhum morador do imóvel foi atingido, entretanto, o motorista do veículo ficou ferido. Ele foi atendido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Pronto Atendimento do município.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a rua por onde o caminhão passava apresentava uma rachadura e, por isso, foi isolada, bem como a residência atingida pelo caminhão. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar a segurança da via e do imóvel.

