Cachoeiro de Itapemirim prepara programação do Carnaval 2023

O Carnaval está de volta em Cachoeiro de Itapemirim, após três anos sem programação oficial – em decorrência da grande enchente de 2020 e das restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

Para celebrar o retorno dessa tradicional festa popular em 2023, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) está preparando uma ampla e diversa programação, para toda a família.

As atrações, todas gratuitas e abertas ao público, terão lugar na Praça de Fátima, situada na avenida Beira Rio, entre os dias 18 e 21 de fevereiro. Os nomes dos artistas serão divulgados em breve.

No sábado (18), a partir das 18h, haverá apresentações musicais e os tradicionais concursos carnavalescos, para escolha do Rei e Rainha Momo e eleição das melhores marchinhas e fantasias.

No segundo dia de atrativos, domingo (19), a partir das 20h, mais shows e o tradicional desfile de blocos. Neste ano, irão desfilar os foliões da Independentes do Aquidaban, Vem Quem Quer e Escola de Bambas da Vila Rica, agremiações contempladas em edital de seleção da Semcult.

A programação do Carnaval 2023 de Cachoeiro será encerrada com muito samba, na terça-feira (21), com atrações a partir das 20h.

Atrações para as crianças

Para a criançada, haverá a matinê infantil, com atividades envolvendo muita música e diversão, que acontecerão no domingo (19), às 18h, e na segunda (20) e terça-feira (21), às 17h e 18h, respectivamente.

“É uma felicidade muito grande podermos retornar com as festividades do Carnaval, que é uma festa tão importante para nossa identidade cultural, com muita cor, música e alegria. Estamos preparando uma programação diversa, com um clima familiar e bastante segurança, para oferecer aos cachoeirenses que permanecerão na cidade no feriado uma opção de qualidade para curtir a folia. Convidamos todos a participar”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.

Inscrições abertas para concursos

Permanecem abertas até o dia 29 de janeiro as inscrições para os concursos de carnaval da Semcult para eleição do Rei Momo e Rainha e das melhores marchinhas e fantasias.

Somados, os prêmios chegam a mais de R$ 30 mil. Todas as informações, com as regras e critérios, podem ser acessadas nos editais, disponíveis no site www.cachoeiro.es.gov.br/editais.

