Atrativos para toda família nas montanhas capixabas durante as férias

Janeiro é o mês de férias escolares. É quando pais e mães aproveitam essa época para passear com os filhos. Para quem busca um contato mais próximo à natureza, municípios das montanhas do Espírito Santo possuem opções para a família inteira e que agradam crianças e adultos.

Restaurantes – seja na cidade ou nos circuitos de agroturismo -, cafeterias, cervejarias, hotéis e pousadas complementam os itens para um passeio completo. Em Domingos Martins, que fica a 40 quilômetros de Vitória, um dos principais atrativos é o Bioparque das Aves, considerado o paraíso das aves no Espírito Santo, e que fica em Soído de Cima. Durante todo o mês de janeiro, o espaço abrirá de quinta-feira a domingo.

Araras, papagaios avestruzes, emus, lhamas, alpacas, coelhos e um lago com mais de 17 espécies de peixes são algumas das atrações do sítio, que possui mais de 75 espécies de aves e mamíferos. Há ainda colheita de morangos e tirolesa com mais de 200 metros de extensão. É o local ideal para as famílias passarem um dia inteiro, já que o Bioparque possui um restaurante com carnes especiais feitas em uma parrilla e uma cafeteria com lanches diversos.

Pertinho do Bioparque fica o Restaurante Italiano, um dos mais tradicionais da região, e que possui um cardápio voltado a massas preparadas artesanalmente pelo chef Ronaldo Guedes. Há ainda risotos e o famoso sorvete de araçaúna com calda de jabuticaba.

Já no distrito de Aracê, também em Domingos Martins, onde fica o Parque Estadual de Pedra Azul, distante pouco mais de 90 quilômetros de Vitória, se concentra o maior número de pousadas, hotéis e restaurantes. Um exemplo é o restaurante e pousada Lusitânia, onde o bacalhau é a estrela do local. O peixe é importado e chega semanalmente da Noruega. Pertinho de Pedra Azul fica o Hotel Fazenda China Park, com piscinas, recreação para crianças, hospedagem, restaurante e outros diversos itens para toda a família.

Venda Nova do Imigrante, distante cerca de 100 quilômetros de Vitória, é conhecida como a Capital Nacional do Agroturismo. Diversos sítios atendem aos visitantes, com oferta de queijos, cafés especiais, antepastos, biscoitos, artesanatos diversos e o tradicional socol, que é um embutido tradicional italiano.

Marechal Floriano, cidade cortada pela BR-262 e distante menos de 50 quilômetros de Vitória, possui atrativos culturais e naturais. Nessa época do ano, a colheita de uva atrai turistas de todo o Espírito Santo e até de outros estados. Na propriedade do casal Cezar Pedro Huber e Maria da Penha, o visitante pode ajudar a colher as uvas, e ainda admirar os dois pés gigantes da fruta, que no último ano renderam mais de 500 quilos. Outras propriedades na região também estão em plena temporada de colheita de uva, como o Gardin Rubert, no distrito de Victor Hugo, onde também há produção e venda de espumantes e vinhos.

BIOPARQUE DAS AVES

Onde: Soído de Cima, distante 8 km da Sede de Domingos Martins, passando pela Rota dos Ipês ou por Chapéu

Valores: R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia (têm direito a meia-entrada estudantes com a carteirinha, pessoas acima de 60 anos, doadores de sangue, professores e pessoas com necessidades especiais). Crianças menores de 5 anos não pagam. Os valores não incluem pescaria esportiva, tirolesa e pedalinho

Hospedagem: diária a partir de R$ 600 para casal (com direito à entrada do Bioparque)

Funcionamento: quinta e sexta-feira (11h às 18h); sábado e domingo (9h30 às 18h). Entrada permitida até 16h30

Tirolesa: R$ 35 por pessoa e R$ 55 a dupla

Contato: (27) 99225-0904

Site: www.bioparquedasaves.com.br

Instagram: @bioparquedasaves

VINÍCOLA GARDIN RUBERT

Onde: BR-262, km 71, Victor Hugo, Marechal Floriano (distante menos de 1 km da BR-262, no asfalto de São Bento de Urânia)

Atendimento: quarta-feira a domingo e feriados, 10h às 17h

Contato: (27) 99983-4855

Instagram: vinicolagardinrubert

PÉS DE UVA GIGANTES

Onde: Vale do Huber, Santa Maria, Marechal Floriano (entrando no Posto do Café ou no Trevo de Paraju, pela BR-262)

Atendimento: todos os dias até o término da produção

Contato: (27) 99607-0739 / 99965-4587

RESTAURANTE ITALIANO

Onde: Rota dos Ipês, Soído de Cima, Domingos Martins

Contato: (27) 99975-1645

Funcionamento: sexta-feira a domingo para almoço, de 11h às 17h. Sexta-feira e sábado para jantar, a partir de 19h (outros dias da semana com agendamento)

RESTAURANTE LUSITÂNIA

Onde: Rodovia BR-262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins

Contato: (27) 99885-4702

Funcionamento: almoço (todos os dias) de 11h às 16h e jantar (sexta-feira e sábado) de 18h30 às 22h

HOTEL FAZENDA CHINA PARK

Onde: Km 72 da BR-262, Victor Hugo, Domingos Martins

Contato: (27) 3441-9770

Site: www.hotelfazendachinapark.com.br

Valores: passaporte para passar o dia no Park por R$ 120,00 por pessoa. Regras sobre quem tem direito à meia-entrada e o que o passaporte dá direito estão no site

