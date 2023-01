Após cirurgia bem sucedida, prefeito de Dores apresenta quadro estável

Por Marcos Freire - Marcos Freire 341

Advertisement

Advertisement

O prefeito de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, Cleudenir José de Carvalho Neto – Ninho, passou por uma cirurgia cardíaca, nesta quarta-feira (18), após o diagnóstico de um problema no trombo da carótida. Após horas de intervenção cirúrgica, as informações da Prefeitura são de que tudo correu bem e que ele está na UTI apresentando quadro estável.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O prefeito de Dores do Rio Preto foi internado na UTI do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci), na quinta-feira (12). Ele sentiu dores no peito e, depois de passar pela Santa Casa de Guaçuí, foi transferido, sendo diagnosticado com um problema no trombo da carótida que estava 70% comprometida. Logo, o prefeito não sofreu um infarto.

Diante do quadro, segundo informações, os médicos implantaram uma ponde de safena e outras duas mamárias (revascularização do miocárdio). Agora, ele precisará permanecer na UTI para se recuperar da cirurgia que chegou a ser marcada para terça-feira (17), mas precisou ser adiada, devido ao quadro de cirurgias urgentes do hospital.

Na segunda-feira (16), o prefeito Ninho demonstrou estar calmo com sua situação ao conversar com a reportagem do portal Aqui Notícias, apresentando muito bom humor. Ele disse que estava tranquilo com a cirurgia e se sentindo muito bem.

Continua depois da publicidade

Enquanto Ninho se recupera, o município de Dores do Rio Preto segue sendo administrado pelo vice-prefeito Marcelo de Faria Paizante – Marcelo do Rubico. Ninho também é presidente do Consórcio Caparaó, tendo como vice-presidente, o prefeito de Divino de São Lourenço, Eleardo Aparício Costa Brasil.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.