3º BPM registra redução expressiva no índice de homicídios no Caparaó

O 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, com sede no município de Alegre, registrou neste ano de 2022, a redução em 35,7% no índice de homicídios na região do Caparaó, área de responsabilidade da unidade, compreendida entre os municípios de Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, São José do Calçado e Bom Jesus do Norte.

O Tenente-Coronel Flávio Pereira Santiago, comandante do 3º BPM, ressaltou o trabalho incansável, árduo e de muito comprometimento, nas diversas operações de combate à criminalidade, incluindo as integradas, tirando criminosos de circulação, apreendendo drogas, armas de fogo e outros objetos ilícitos. Ainda destacou: “É um resultado de muita dedicação e eficiência por parte de toda a tropa, sem falar na importante participação popular, registradas nas denúncias criminais, através do disque-denúncia”.

Ao todo, durante o ano anterior, o 3º Batalhão registrou mais de 16 mil operações policiais desempenhadas pela unidade, incluindo as ações de prevenção e repressão, que são realizadas diariamente pelas viaturas da Ronda Ostensiva, Patrulha de Trânsito, Força Tática e Patrulha K9. Todas com o mesmo objetivo: intensificar a ostensividade dos recursos operacionais da Polícia Militar e ao mesmo tempo trazer mais segurança à sociedade.

Diversas abordagens foram realizadas, sendo 37.430 a pessoas, 13.322 à automóveis e 12.906 a motocicletas, resultando na apreensão de 37 armas de fogo de diversos calibres, 07 simulacros, 52 veículos recuperados e devolvidos aos donos. Durante o ano 713 pessoas foram presas ou apreendidas, dentre os crimes, por flagrante de furto simples ou qualificado, por cumprimentos de mandados judiciais e em decorrência do tráfico ou uso de drogas e outros crimes.

Ainda, mais de 22 mil ocorrências foram registradas pela Polícia Militar na área de responsabilidade do 3º Batalhão, resultando na apreensão de 412 unidades de maconha, 07 tabletes e mais 2,735 kg da mesma substância; 1491 unidades de crack e mais 0,785 kg da mesma substância aproximadamente; 1798 unidades de cocaína e mais 0,356 kg da mesma substância.

