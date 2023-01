Lusa empata com Ituano aos 55 minutos e soma primeiro ponto na volta ao Paulistão

Por Estadão - Estadão 87

Com um gol de pênalti, cobrado por Daniel Costa, aos 55 minutos do segundo tempo, a Portuguesa buscou o empate por 1 a 1 com o Ituano nesta quarta-feira à noite, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com isso, a Lusa soma seu primeiro ponto na competição após oito anos, tempo em que ficou fora de elite nacional.

Na estreia, tinha perdido por 2 a 0 para o Botafogo, dentro do Canindé. Mas a Portuguesa deve agradecer este ponto conquistado fora de casa ao goleiro Thomazella, que foi o melhor em campo, praticando grandes defesas e ainda defendendo um pênalti.

Com um ponto, a Portuguesa ocupa a quarta posição dentro do Grupo D, liderado pelo São Bernardo (4), seguido pelo Santo André (3) e Palmeiras (1) e que vai enfrentar o Botafogo, quinta-feira, em Ribeirão Preto.

De outro lado, o Ituano somou seu segundo ponto porque na estreia tinha segurado o 0 a 0 com o São Paulo, dentro do Morumbi. É o terceiro do Grupo C, atrás de São Bento (4) e Corinthians (3). A Ferroviária (1), que nesta quinta-feira vai receber o São Paulo, em Araraquara, é a lanterna.

Em casa, mais tranquilo e na obrigação de tomar as iniciativas de jogo, o Ituano começou melhor. Já poderia ter aberto o placar aos 23 minutos, quando Gabriel Barros apareceu livre no lado direito da área, porém, finalizou em cima do goleiro Thomazella, que cresceu na frente do atacante.

Dez minutos depois, o árbitro Douglas Marques das Flores viu pênalti num carrinho por baixo de Patrick em cima de Felipe Saraiva. Mesmo alertado pelo VAR para analisar melhor o lance, o árbitro manteve a penalidade. Na cobrança, seis minutos depois, José Aldo chutou rasteiro e Thomazella caiu no lado direito e fez a defesa.

A Portuguesa conseguiu chegar com perigo, enfim, aos 45 minutos. O meia João Victor desceu pelo lado esquerdo e levantou na pequena área. Richard bateu de voleio, a bola tocou na trave e no corpo do goleiro Jefferson Paulino e não entrou.

O Ituano voltou ‘mordido’ no segundo tempo e só não abriu o placar aos 15 minutos por causa de outra grande defesa de Thomazella. Ele se esticou todo para desviar com as mãos o chute à queima roupa de Paulo Victor. De tanto insistir, o mandante abriu o placar. Aos 24 minutos, o Ituano fez seu primeiro gol no jogo e na competição. Após levantamento, Paulo Victor dominou e bateu de virada, entre as pernas de Thomazella.

A Portuguesa foi se soltando aos poucos, aproveitando o recuo natural do Ituano. Mas só chegou ao empate aos 55 minutos num pênalti bem cobrado por Daniel Costa. A falta dentro da área aconteceu aos 50 minutos. Paraízo fez um giro rápido e foi segurado por Bernardo Schappo, que acabou expulso após auxílio do VAR.

Na terceira rodada, no sábado, o Ituano enfrenta o Guarani, em Campinas, às 16h, enquanto um pouco mais cedo, às 15h30, a Portuguesa recebe o Red Bull Bragantino, no Canindé.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 PORTUGUESA

ITUANO – Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; André Luiz, Lucas Siqueira e José Aldo (Eduardo Person); Felipe Saraiva (Yago), Gabriel Barros (Quirino) e Paulo Victor. Técnico: Carlos Pimentel.

PORTUGUESA – Thomazella; Pará, Patrick (Bruno Leonardo), Victor Ramos e Thallyson; Madison, Tauã (Daniel Costa), Gustavo Bochecha (Lucas Venuto) e Lucas Nathan; João Victor (João Victor) e Richard (Gustavo Ramos). Técnico: Mazola Júnior.

GOLS – Paulo Victor, aos 24, e Daniel Costa (pênalti), aos 55 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS – José Aldo e Felipe Saraiva (Ituano); Tauã, Thomazella, Daniel Costa, Pará e João Victor (Portuguesa).

CARTÃO VERMELHO – Bernardo Schappo (Ituano).

RENDA – R$ 47.650,00.

PÚBLICO – 1.774 pagantes.

LOCAL – Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

Estadao Conteudo

