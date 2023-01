Por Estadão - Estadão 49

Róger Guedes comemora noite artilheira e vê Corinthians completo ‘imbatível’

Há tempos que Róger Guedes não tinha um jornada tão feliz no Corinthians. Autor de dois gols na vitória sobre o Água Santa, por 3 a 0, na Neo Química Arena, o atacante não conseguia disfarçar a alegria após o triunfo pelo brilho e por ter sido eleito o melhor em campo. Festejou o segundo jogo seguido inteiro em campo e ressaltou a força do time com seus principais jogadores.

Assim que o árbitro apitou o fim do jogo, o camisa 10 se ajoelhou no gramado da Neo Química Arena para rezar. Agradeceu aos céus e, caminhando, foi cumprimentado pelos companheiros. Ele saiu vibrando de punho cerrado e sem esconder o largo sorriso.

“Tudo que a gente queria era estrear (com vitória). Hoje foi a nossa verdadeira estreia, pois o primeiro jogo foi abaixo do esperado”, afirmou, ressaltando que a derrota por 1 a 0 diante do Red Bull Bragantino é para ser esquecida rapidamente, ainda mais pela escalação com desfalques de peso.

Nesta quarta-feira, com Renato Augusto e Yuri Alberto desde o começo e com Romero e Matheus Bidu como opções, o Corinthians mostrou um futebol interessante, sobretudo no ataque, para se recuperar. Róger Guedes fez questão de frisar o crescimento da equipe.

“Ainda estamos vindo de pré-temporada, e só adquirimos o ritmo durante os jogos. Mas é importante para os jogadores de frente jogarem os 90 minutos porque aumenta o ritmo e conseguimos ajudar mais”, afirmou, dando cutucada no ex-treinador, Vítor Pereira, que o tirava todos os jogos – sem contar o período na reserva. “Estou feliz pelos dois gols. Com time completo a gente fica imbatível.”

O Corinthians volta a campo no sábado, às 18h30, em Limeira, diante da Internacional. A missão do técnico Fernando Lázaro é acabar com o efeito gangorra da equipe que vem desde 2022, de atuar muito bem em casa e ser presa fácil longe da Neo Química Arena.

