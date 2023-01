'Se Bolsonaro tiver participação, ele tem que ser punido', diz Lula

Por Estadão - Estadão 117

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha participação comprovada nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro em Brasília, ele tem que ser punido. Apesar de pedir que os envolvidos sejam investigados, ele disse querer que todos tenham presunção de inocência.

Em entrevista à GloboNews nesta quarta-feira (18), o chefe do Executivo disse que o que o governo quer é mais celeridade da Justiça, na apuração e julgamento dos envolvidos. “Quero que todo o mundo tenha a presunção de inocência que eu não tive, mas quero que as pessoas sejam investigadas”, declarou. “Se o Bolsonaro tiver participação no que aconteceu, ele tem que ser punido”, insistiu.

Segundo o petista, as apurações serão feitas com muita paciência. “Não quero ser precipitado, eu não quero cometer o erro que foi cometido na década de 70 contra a esquerda, que você prendia, torturava, e não nós não vamos fazer nada disso. As pessoas que foram presas vão ser ouvidas, sabe? As pessoas vão ter direito à defesa, sabe? As pessoas vão ser punidas se a gente provar que eles foram culpados.”

Sofia Aguiar e Bruno Luiz

Estadao Conteudo

