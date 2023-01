CPI anual da zona do euro desacelera a 9,2% em dezembro, confirma revisão

Por Estadão - Estadão 90

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou pelo segundo mês consecutivo em dezembro, a 9,2%, ante 10,1% em novembro e depois de atingir a máxima histórica de 10,6% em outubro, segundo revisão divulgada nesta quarta-feira pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O resultado do mês passado confirmou a leitura preliminar e veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. Em relação a novembro, o CPI do bloco recuou 0,4% em dezembro. Neste caso, o consenso do mercado era de queda de 0,3%. O núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual de 5,2% em dezembro, como previsto, e subiu 0,6% na comparação mensal.

Sergio Caldas

Estadao Conteudo

