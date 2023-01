Com belo gol de Lima, Fluminense ganha do Nova Iguaçu no Maracanã pelo Carioca

Por Estadão - Estadão 84

Em dia de estreia de vários reforços, o Fluminense venceu o Nova Iguaçu, por apenas 1 a 0, nesta terça-feira à noite, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O gol da vitória foi marcado por Lima, uma das novidades, num belo chute de fora da área. Como tinha vencido na primeira rodada o Resende por 2 a 0, o time de Fernando Diniz divide a liderança com o Flamengo, com seis pontos. O Nova Iguaçu segue com um ponto, em nono lugar.

O técnico Fernando Diniz já tinha avisado que pouparia alguns titulares. Por outro lado ele promoveu as estreias de alguns jogadores contratados para a temporada, como o lateral-direito Guga, ex-Atlético-MG, o lateral-esquerdo Jorge, formado no Flamengo e que estava no Palmeiras, o meia Lima, que veio do Ceará, e o atacante Keno, ex-Atlético-MG.

O Fluminense demorou muito para incomodar o acanhado Nova Iguaçu. Só ameaçou mesmo aos 25 minutos, quando Keno apareceu na grande área e levantou do outro lado para a cabeçada de Alan. O goleiro Anderson Max fez grande defesa.

Mas, na segunda grande oportunidade, o Fluminense abriu o placar aos 43 minutos. A jogada começou pelo lado direito com a troca de bola de Marrony e Guga, que cruzou. A defesa tentou rebater e não deu certo. Gabriel Pinheiro deu azar porque a bola ganhou muita altura e caiu no pé direito de Lima. O meia pegou de primeira e acertou o ângulo direito de Max. Um golaço.

O segundo tempo começou com o Fluminense tentando valorizar a troca de passes, mas levou um enorme susto aos oito minutos. Luã Lúcio, que tinha entrado no lugar de Ícaro, recebeu na intermediária, avançou sem marcação e soltou a bomba. A bola explodiu na trave direita do goleiro Pedro Rangel, que ainda saltou no lance.

Fernando Diniz gritou com todo mundo no tempo técnico e somente aos 26 minutos é que o Fluminense chegou com relativo perigo. Após levantamento da direita, Keno cabeceou, porém, por cima do travessão. A jogada acordou a torcida, que voltou a gritar e cantar. Em seguida, fez coreografia com os celulares acesos.

Aos 34, o lateral Bruninho, do Nova Iguaçu, foi expulso ao dar uma cotovelada em Guga. Com um a menos, a reação parou por ali. Mesmo em vantagem numérica, o Fluminense não conseguiu ampliar o placar, sem, contudo, tirar o entusiasmo da torcida.

Agora, pela terceira rodada, o Fluminense vai enfrentar o Madureira, no próximo sábado, às 18h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, enquanto no mesmo dia, às 16h, o Nova Iguaçu vai pegar o Flamengo no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 0 NOVA IGUAÇU

FLUMINENSE – Pedro Rangel; Guga, Vitor Mendes, David Braz e Jorge; Felipe Melo, Lima (Isaac) e Michel Araújo (Giovanni Manson); Marrony (Caio Paulista), Alan (Willian) e Keno. Técnico: Fernando Diniz.

NOVA IGUAÇU – Anderson Max; Léo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Bruninho; Igor Fraga, Gustavo Nicola (Paulo Henrique), Ícaro (Luã Lúcio) e Andrey Dias (Marquinho Macaé); Ronaldinho (André Silva) e Nathan Palafoz (Caio Miranda). Técnico: Carlos Vítor.

GOL – Lima, aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Felipe Da Silva Gonçalves Paludo.

CARTÕES AMARELOS – Marrony (Fluminense) e Igor Fraga (Nova Iguaçu).

CARTÃO VERMELHO – Bruninho (Nova Iguaçu).

RENDA – R$ 549.726,50.

PÚBLICO – 20.925 pagantes (22.088 total).

LOCAL – Maracanã, no Rio.C

Estadao Conteudo

