Sevilla passa pelo Alavés na Copa do Rei e ameniza crise após ameaças

O Sevilla amenizou, nesta terça-feira, a pressão sofrida pelo péssimo momento vivido no Campeonato Espanhol. Com um gol marcado por Ivan Rakitic, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli venceu o Alavés por 1 a 0, pelas oitavas de final da Copa do Rei, no Estádio Mendizorroza, e avançou às quartas de final do torneio. O adversário da próxima fase será definido por sorteio.

Depois de viver uma boa temporada 2021/202, na qual ficou com a quarta posição da liga nacional, o Sevilla caiu bastante de produção na atual temporada. Eliminada ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões, a equipe ocupa a vice-lanterna do Espanhol. Depois da derrota por 2 a 1 para o Girona, no último sábado, torcedores escreveram mensagens com ameaças nos muros do centro de treinamento do clube.

Motivo de alívio, a vitória desta terça-feira foi construída com dificuldade. A maior parte do primeiro tempo foi de poucas emoções, com o Alavés demonstrado maior intensidade, apesar das limitações. O meio de campo do Sevilla mal conseguia acertar passes para fazer a ligação com o ataque, muito em razão de ter encontrado uma defesa muito bem postada do outro lado.

A melhora definitiva do time de Sampaoli veio apenas no segundo tempo. Colocado no lugar de Suso logo na volta do intervalo, Jesús Navas precisou de apenas três minutos em campo para acertar um passe preciso para dentro da área, onde Rakitic subiu mais alto que todo mundo para cabecear e mandar para a rede.

Mais cedo, em outro jogo das oitavas de final da Copa do Rei, o Real Sociedad contou com um gol de Robert Navarro para vencer o Mallorca por 1 a 0 na Reale Arena.

