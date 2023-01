Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State cai para -32,9 em janeiro

Por Estadão - Estadão 36

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, caiu de -11,2 em dezembro de 2022 para -32,9 em janeiro de 2023, segundo pesquisa divulgada pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado foi aquém das expectativas de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam alta do indicador a -7 neste mês.

Entre dezembro e janeiro, dentre os subíndices que compõem o indicador, o de novas encomendas recuou 28 pontos, para -31,1; o de embarques também caiu 28 pontos, para -22,4.

Já o subíndice de número de empregados caiu 11 pontos, para 2,8, seu menor nível em mais de dois anos, “sinalizando que crescimento do emprego estagnou”, indica relatório do Fed.

