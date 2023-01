São Paulo cria chances, mas esbarra na defesa do Ituano e larga no ano com 0 a 0

Por Estadão - Estadão 123

O São Paulo bem que tentou, mas estreou no Campeonato Paulista com um empate sem gols diante do Ituano, neste domingo, no Morumbi. O tricolor paulista criou oportunidades, mas esbarrou na congestionada defesa adversária. Apesar do 0 a 0, a partida foi marcada pelo desempenho satisfatório de jogadores contratados na janela de transferências, como Wellington Rato.

O ponto conquistado deixa o time de Rogério Ceni na liderança do Grupo B, uma vez que Mirassol, Guarani e Água Santa perderam na estreia. Na primeira fase do Paulistão, os times da mesma chave não se enfrentam. Os dois melhores se classificam às quartas, com o líder tendo a vantagem do empate. O próximo compromisso do time do Morumbi será na quinta-feira, contra a Ferroviária, às 19h30, em Araraquara.

O São Paulo entrou em campo com três caras novas em relação ao time do ano passado. Wellington Rato, uma das novidades, foi o responsável pela primeira boa jogada. O meia driblou a marcação e finalizou de fora da área logo aos três minutos, mas sem perigo. Pedrinho, outro estreante, apareceu bem quando subiu mais alto que a zaga e cabeceou para o gol, mas sem trabalho para o goleiro adversário. Na meta tricolor, Rafael foi mero espectador da partida nos primeiros 15 minutos.

Preparado para sair no contra-ataque, o Ituano deu a bola para o São Paulo, visando atrair o adversário para o seu campo e explorar os espaços. O tricolor paulista teve muita dificuldade para se desvencilhar da marcação, mas não sofreu atrás e neutralizou com facilidade as investidas do oponente. Rafinha e Wellington Rato mostraram bom entrosamento na direita, mas quando o meia foi deslocado para a esquerda, o time são-paulino ficou burocrático e pouco finalizou. Luciano, mais recuado, pouco participou.

O gol do São Paulo por pouco não saiu de um lance bizarro. Pedrinho recebeu cruzamento rasteiro e bateu travado. Na sobra, o zagueiro Marcelo Freitas tentou afastar, mas mandou a bola para trás e quase fez contra. Aguerrido, o São Paulo voltou a pressionar na reta final do primeiro tempo e assustou com Pedrinho, de cabeça, e Ferraresi, em sobra na grande área. No último lance do primeiro tempo, Wellington Rato bateu falta com perigo.

O São Paulo voltou para a etapa final pressionando o Ituano e apostando em jogadas pelo alto para tentar superar a defesa congestionada do rival. Calleri, que teve poucas oportunidades no primeiro tempo, quase abriu o placar de cabeça após cruzamento de Rafinha. Pouco tempo depois, Wellington cruzou com perigo na esquerda e o goleiro Jefferson Paulino deu um tapa providencial para evitar o gol tricolor. A equipe de Itu tentou algumas escapadas, principalmente com Gabriel Barros, mas sem assustar.

Mesmo dominando amplamente a partida, o São Paulo não conseguiu converter a superioridade em gols. O time de Rogério Ceni foi perdendo a volúpia, abusando de erros técnicos e pecando na falta de velocidade. Contudo, o tricolor paulista também não viu o adversário se assanhar a ponto de ameaçar a meta de Rafael.

Ansioso para marcar o primeiro gol da temporada, mas sucumbindo ao cansaço, o São Paulo se limitou a alçar bolas na área, enquanto o Ituano fez questão de matar todas as jogadas com falta. A arbitragem chegou a dar oito minutos de acréscimo, seguindo a nova orientação da Fifa para complementar toda a minutagem perdida com paralisações. Mesmo assim, o time do Morumbi demonstrou estar sem fôlego e não conseguiu buscar a vitória.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 0 x 0 ITUANO

SÃO PAULO – Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Ferraresi e Welington (Liziero); Pablo Maia e Rodrigo Nestor (Galoppo); Wellington Rato, Luciano (Marcos Paulo) e Pedrinho (Juan); Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

ITUANO – Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira (Frazan), Bernardo Schappo e Mario Sérgio; Marcelo Freitas, Eduardo Person (André Luíz) e Lucas Siqueira; Felipe Saraiva (Paulo Victor), Gabriel Barros (José Aldo) e Quirino (Carlão). Técnico: Carlos Pimentel.

ÁRBITRO – Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

CARTÕES AMARELOS – Pedrinho (São Paulo); Frazan e Carlão (Ituano).

PÚBLICO – 45.115 presentes.

RENDA – R$ 1.672.568,00.

LOCAL – Estádio do Morumbi.

Rodrigo Sampaio

Estadao Conteudo

