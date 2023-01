Gerard Butler revela acidente com ácido fosfórico no set do seu novo filme

Por Estadão - Estadão 73

Em entrevista ao programa Late Night with Seth Meyers, Gerard Butler contou que sofreu um sério acidente no set do seu novo filme de ação, Alerta Máximo, com estreia para o dia 26 de janeiro. O astro revelou que esfregou, acidentalmente, ácido fosfórico em seu rosto.

Segundo ele, não importa o que esteja fazendo, sempre consegue se machucar, se identificando como “naturalmente desajeitado”.

De acordo com o relato do ator, o elenco gravava a sequência final do longa quando percebeu que algo não estava certo.

“Estava colocando minha mão nas rodas de um avião, meio que fingindo que eu sabia o que estava fazendo”, contou Butler. “Só que toda vez que levantava as minhas mãos, elas ficavam cobertas de sangue e fluido verde. E eu ficava tipo: ‘Não sei o que é esse fluido verde'”, descreveu.

No entanto, as cenas estavam sendo gravadas nas altas temperaturas de Porto Rico, e sendo assim, ele terminava as cenas “coberto de suor”.

“Estava esfregando meu rosto e, de repente, está na minha garganta. Está na minha boca. Está no meu nariz. Está nos meus olhos. Estava queimando meu rosto”, completou Butler.

No filme ele interpreta um piloto que faz um pouso de emergência em território hostil.

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

