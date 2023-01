Por Estadão - Estadão 76

COB abre votação para o Prêmio Brasil Olímpico de 2022 com oito candidatos

Com oito nomes de peso entre os candidatos, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou neste domingo os indicados de duas das principais categorias do Prêmio Brasil Olímpico (PBO) de 2022: Atleta da Torcida e o Prêmio Inspire, escolhas do público. Alison dos Santos (atletismo), Ana Marcela Cunha (águas abertas), Arthur Nory (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Marcus D’Almeida (tiro com arco), Rafaela Silva (judô), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística) são os concorrentes. Em 2021, Fernanda Garay levou o prêmio com direito a votação recorde, registrando 42,5% dos 395 mil votos.

Os vencedores do Atleta da Torcida e do Prêmio Inspire serão escolhidos pelo público através do site https://pbo.cob.org.br. O COB informou que a votação fica aberta até momentos antes do final da cerimônia de gala do esporte brasileiro, marcada para o dia 2 de fevereiro, na Cidade das Artes, no Rio.

“Chegou a hora de o público escolher seus atletas favoritos no Prêmio Brasil Olímpico. Temos grandes nomes que brilharam neste ano em que o Brasil foi muito bem nos campeonatos mundiais. Será uma disputa muito acirrada, pois são atletas espetaculares, carismáticos e que possuem muitos seguidores nas redes sociais”, afirmou Paulo Wanderley, Presidente do COB.

O Prêmio Inspire foi criado para homenagear a atleta mais inspiradora do ano. Nesta categoria estão na disputa do troféu Ana Marcela Cunha, Bia Haddad Maia (tênis), Mayra Aguiar (judô), Rafaela Silva e Rebeca Andrade.

“O foco do Prêmio Inspire não é apenas enaltecer os feitos esportivos, mas sim ressaltar a trajetória destas grandes mulheres, que são exemplos para a juventude. Inspirar vai muito além do pódio. É sobre potencial”, destacou o presidente do COB.

A maior premiação do esporte brasileiro terá sua 23ª edição para celebrar os atletas que brilharam em 2022. Foram 23 medalhas conquistadas em Mundiais ou competições equivalentes, levando em consideração as provas olímpicas.

Serão revelados na noite de gala os Melhores Atletas do Ano, no feminino e no masculino, escolhidos por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte. Em 2021, os vencedores foram Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Rebeca Andrade (ginástica), campeões olímpicos em Tóquio 2020.

Estadao Conteudo

