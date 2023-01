Astrônomos descobrem estrela mais distante da Via Láctea

Por Estadão - Estadão 91

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Astrônomos divulgaram ter identificado o que são as estrelas mais distantes já descobertas na Via Láctea. O anúncio inclui a estrela mais afastada da Terra já descoberta, a mais de um milhão de anos-luz, segundo informações da Universidade da Califórnia de Santa Cruz, nos Estados Unidos.

Continua depois da publicidade

A descoberta envolve 208 estrelas, chamadas de RR Lyrae e que se destacam pela luminosidade, ainda de acordo com a instituição.

Como estão nos limites da galáxia, no chamado “halo” (a quase meio caminho da vizinha, Andrômeda, a 2,5 milhões de anos-luz), permitem que as medidas da Via Láctea sejam mais facilmente aferidas.

No comunicado veiculado pela universidade, o professor e diretor de Astronomia e Astrofísica da instituição, Raja GuhaThakurta, destaca que o estudo está “redefinindo o que constitui os limites externos de nossa galáxia” e que a Via Láctea e Andrômeda “são tão grandes que quase não há espaço entre as duas”.

Continua depois da publicidade

O cientista também destacou que o halo é onde estão as as estrelas mais antigas da galáxia e se estende por centenas de milhares de anos-luz em todas as direções.

“A maneira como o brilho varia parece um eletrocardiograma. São como os batimentos cardíacos da galáxia. O brilho aumenta rapidamente e diminui lentamente, e o ciclo se repete perfeitamente com essa forma muito característica”, disse, de acordo com o comunicado.

As descobertas ocorreram a partir de dados captados pelo Telescópio Canadá-França-Havaí (CFHT na sigla em inglês), situado em uma ilha havaiana.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Redação O Estado de S. Paulo

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.