Felipe Anderson marca, Lazio vence fora, e cola no pelotão de frente do Italiano

Por Estadão - Estadão 96

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o brasileiro Felipe Anderson ajudou a Lazio definir a vitória de 2 a 0 sobre o Sassuolo neste domingo, pelo Campeonato Italiano, e conseguiu um importante resultado para se aproximar do pelotão de frente na classificação.

Continua depois da publicidade

Os dois gols do time romano na partida foram marcados nos acréscimos. Zaccagni, cobrando pênalti, abriu o placar aos 48 da etapa inicial, enquanto Felipe Anderson confirmou o triunfo balançando a rede após o tempo regulamentar do segundo tempo.

O time do técnico Maurizio Sarri soma agora 34 pontos com o triunfo obtido fora de casa. Já o Sassuolo segue na briga para fugir das últimas posições. Com apenas quatro vitórias no torneio, a equipe segue estacionada nos 16 pontos.

Os dois times voltam a campo pela competição no próximo final de semana. O Sassuolo visita o Monza no domingo. A Lazio entra em campo na próxima terça-feira para enfrentar o Milan no estádio Olímpico de Roma.

Continua depois da publicidade

O Sassuolo tentou fazer valer o mando de campo e criou logo duas boas oportunidades. Lauriente fez o domínio na área e conseguiu espaço para o chute. A bola contou com um desvio e só não entrou porque a zaga conseguiu afastar o perigo no primeiro minuto.

Logo depois, novamente Lauriente quase fez a diferença ao conseguir a finalização após o escanteio. O tiro foi no canto esquerdo e a defesa romana teve que trabalhar para evitar o que seria o primeiro gol do confronto.

A Lazio respondeu com Zaccagni, que parou na intervenção do goleiro Pegolo. Mas a partir daí, o duelo passou a ficar equilibrado com as duas equipes concentrando as ações no meio-campo.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Quando tudo indicava que o primeiro tempo terminaria empatado, o time visitante conseguiu mexer no placar em cobrança de pênalti que teve checagem do VAR antes da confirmação. Zaccagni fez 1 a 0 batendo firme no canto esquerdo, aos 48 minutos da etapa inicial.

Disposto a igualar a diferença no placar, o Sassuolo foi para cima e expôs a defesa aos contragolpes. Aos 32 minutos, a Lazio esteve muito perto de ampliar. Numa troca de passes em velocidade, Luís Alberto e Pedro entraram na área, mas no momento da finalização, a zaga fez o corte pela linha de fundo.

A pressão, no entanto, seguiu por parte dos donos da casa. Em dois lances seguidos, o Sassuolo quase empatou. Primeiro com Berardi e depois com Frattesi em cabeçada na pequena área aos 35 minutos.

Com o passar do tempo, a Lazio usou a experiência para administrar o resultado prendendo a bola no campo de ataque e provocando faltas para cadenciar o ritmo. O jogo já caminhava para o seu final quando, num contra-ataque, o brasileiro Felipe Anderson deixou a sua marca. Ele ganhou da zaga na corrida e tocou na saída do goleiro para fechar a partida em 2 a 0 e garantir mais três pontos para a equipe romana.

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.