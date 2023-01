Palmeiras goleia Juazeirense-BA, segue 100% e avança às oitavas da Copa São Paulo

Por Estadão - Estadão 26

Atual campeão, o Palmeiras segue firme na briga por mais uma conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado, não teve dificuldades para eliminar a Juazeirense-BA, mantendo-se com 100% de aproveitamento. Goleou por 4 a 0, com grande atuação de Kevin, que deu duas assistências e ainda marcou um gol.

No Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto, Ruan Ribeiro abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, completando cruzamento de Kevin. Depois, aos 49, em outro cruzamento de Kevin, Henri cabeceou para ampliar.

A superioridade do Palmeiras não mudou na etapa final. Logo aos 12 minutos, Kevin deixou sua marca ao ficar com rebote e chutar colocado. Ainda deu tempo para o quarto, aos 41 minutos. Kauan Santos aproveitou falha defensiva, disparou e tocou na saída do goleiro.

Agora, entre os 16 melhores times, o Palmeiras encara o Mirassol, que eliminou a Chapecoense ao vencer por 2 a 1. Outros três confrontos das oitavas também foram definidos neste sábado: Floresta-CE x Athletico-PR, Cruzeiro x Sport e Goiás x Novorizontino. A terceira fase será concluída neste domingo, com mais oito jogos.

