Lucas Braga comemora virada em dia ruim do Santos: 'Pelé merecia essa vitória'

Há algum tempo que Lucas Braga é um talismã no Santos. Neste sábado, o atacante mais uma vez saiu do banco de reservas para salvar a equipe de um tropeço. Entrou aos 40 do segundo tempo e fez o gol da vitória, de virada, diante do Mirassol, por 2 a 1, em dia de homenagens ao Rei Pelé, morto no dia 29 de dezembro. O jogador admitiu uma apresentação ruim e, claro, dedicou o triunfo ao eterno camisa 10.

“Importantíssimo começar com o pé direito. Sabemos que não foi uma boa exibição, mas o Pelé merecia essa vitória”, afirmou Lucas Braga, feliz e um tanto emocionado. “A gente tinha a obrigação de vencer em casa o primeiro jogo. Entrei faltando cinco minutos e fui oportunista. Repito, o importante é entrar com o pé direito.”

Titular no fim da temporada passada, Lucas Braga novamente voltou à reserva com a chegada de Mendoza – substituiu justamente o colombiano. Mesmo assim, não reclama e se coloca à disposição para quando Odair Hellmann precisar. E admite que vem trabalhando exatamente para fazer mais gols.

“Projetei que esse ano eu ia melhorar as dificuldades que tinha, principalmente de número de gols, venho trabalhando finalizações para ser mais decisivo e já deu certo”, celebrou.

Eleito o melhor da partida, Marcos Leonardo era uma mistura de alegria e frustração. O jovem atacante empatou o jogo em cobrança de pênalti ainda na primeira etapa, mas falhou em outra, já no último minuto dos acréscimos.

“Tenho de agradecer a Deus por tudo, pela vitória, o empenho, a dedicação, independentemente de como foi, o importante é vencer, ter esse tesão pelo vitória”, disse. O primeiro pênalti eu converti e o segundo o goleiro defendeu, mas como brinco com meu pai, só bate quem erra”, afirmou, invertendo propositalmente a frase “só erra quem bate.”

Marcos Leonardo ainda reclamou de um outro pênalti, sofrido por ele, mas suspenso pela arbitragem após conquista no VAR ainda com 1 a 1, e elogiou o trabalho de Odair Hellmann. “Professor chegou com uma nova metodologia e estamos dando o melhor para quem sabe conquistar algum título esse ano.”

