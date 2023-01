Palmeiras tem dois gols anulados e empata com o São Bento na estreia do Paulistão

Por Estadão - Estadão 102

O Palmeiras estreou no Campeonato Paulista com um empate sem gols diante do São Bento, neste sábado, no Allianz Parque. O time comandado por Abel Ferreira teve dois gols anulados pelo VAR, abusou dos erros em jogadas pelo alto e esbarrou na boa marcação adversária. O próximo compromisso será na quinta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fora de casa.

Com o resultado, o Palmeiras conquista um ponto e larga atrás de Santo André e São Bernardo, ambos com três, no Grupo D do Paulistão. A chave ainda conta com a tradicional Portuguesa, que estreou com derrota e não pontuou. Na primeira fase do estadual, os times do mesmo grupo não se enfrentam.

Sem Gustavo Scarpa e Danilo, que rumaram à Inglaterra para jogar pelo Nottingham Forest, Abel Ferreira escalou a joia Endrick, de 16 anos, como titular, além de colocar em campo Jailson e Raphael Veiga, recuperados de lesão.

O São Bento foi quem começou levando perigo. Logo aos três minutos, Weverton fez grande defesa em cabeçada do zagueiro Léo Silva após cobrança de falta. O torcedor soltou o grito de gol aos 12 minutos quando Jailson cabeceou para as redes após cruzamento da esquerda, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, assinalou impedimento.

O Palmeiras ficava mais com a bola e encontrava espaços para fazer lançamentos aos seus atacantes. Rony e Dudu, os mais acionados, buscaram jogadas individuais pelos lados, mas pararam na marcação adversária. Apagado no jogo, Raphael Veiga era o homem das bolas paradas. Na melhor chance do time alviverde na primeira etapa, o meio-campista cobrou escanteio na cabeça de Gustavo Gómez, que subiu mais alto que a zaga rival e cabeceou na trave.

Endrick, que ficou sumido durante quase todo o primeiro tempo, foi o responsável pelo último lance de perigo do Palmeiras na etapa inicial. Já nos acréscimos, o atacante recebeu em velocidade e soltou uma bomba com a perna esquerda, de fora da área, obrigando o goleiro Zé Carlos a fazer boa defesa. O São Bento respondeu no lance seguinte com um chute de longe do volante Lucas Lima. Weverton caiu para defender em dois tempos.

Assim como no primeiro tempo, o Palmeiras contou com Weverton para salvar a pátria alviverde. O goleiro fez grande defesa na finalização de Fernandinho, que recebeu no contra-ataque e arriscou na entrada da área. A equipe palestrina novamente encontrou dificuldade para invadir a área e abusou dos lançamentos e cruzamentos na defesa adversária, mas quase todos sem efeito. O adversário, por sua vez, não conseguia prender a bola na frente e ficava a mercê das investidas dos anfitriões.

Vendo a sua equipe pecar na criação de jogadas, Abel Ferreira decidiu oxigenar o time do Palmeiras, colocando Gabriel Menino, Bruno Tabata e Vanderlan. Concentrando as ações do lado direito do campo, principalmente com Dudu e Marcos Rocha, a equipe palestrina teve muita dificuldade para fazer triangulações e era presa fácil da marcação adversária. Endrick, seguido de perto pelos zagueiros do São Bento, pouco encostou na bola. Rony, por sua vez, apareceu somente quando errou uma tentativa de voleio.

Se a troca de passes não surtia efeito, o caminho do Palmeiras parecia ser mesmo pelo alto. Após cobrança de falta de Gabriel Menino, Dudu pegou de primeira e mandou pelas redes, mas novamente o VAR entrou em ação para anular o gol. O time alviverde ainda tentou o gol duas vezes com Zé Rafael. Na primeira, o volante acertou chute de fora da área no travessão. Minutos depois, o jogador por pouco não abriu o placar de cabeça após cobrança de escanteio, mas a partida acabou sem gols.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0x0 SÃO BENTO

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Jailson (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Bruno Tabata); Dudu, Rony (Rafael Navarro) e Endrick (López). Técnico: Abel Ferreira.

SÃO BENTO – Zé Carlos; Caio Hila, Léo Silva, Bruno Aguiar e Marlon (Ivan); Carlos Jatobá (Neto Paraíba), Marquinhos e Lucas Lima; Fernandinho (Vitinho), Branquinho (Marcos Nunes) e Iago Dias. Técnico: Paulo Roberto Santos.

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS – Dudu (Palmeiras); Léo Silva, Lucas Lima, Zé Carlos e Ivan (São Bento).

RENDA – R$ 1.963.553,75.

PÚBLICO – 39.164 presentes.

LOCAL – Allianz Parque.

Rodrigo Sampaio

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

