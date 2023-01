MME: hidrelétricas abrem comportas com alto armazenamento de reservatórios

Por Estadão - Estadão 115

Advertisement

Advertisement

Advertisement

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou, em nota, que usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional estão com suas comportas abertas em meio ao elevado nível dos reservatórios. De acordo com o MME, o elevado abastecimento decorre da recuperação significativa dos níveis dos principais reservatórios, que superam 60% de armazenamento neste mês.

Continua depois da publicidade

O Ministério disse que algumas áreas do País registram chuvas acima da média ao longo do mês. “Isso vem fazendo com que os níveis dos reservatórios se elevem rapidamente, sendo necessário acionar planos de controle de cheias e vertimento em muitas bacias”, afirmou a pasta na nota. A medida é necessária para garantir a segurança das barragens e em virtude da menor demanda de energia em algumas regiões em meio a temperaturas mais amenas.

Conforme o Ministério, citando previsão do Operador Nacional do Sistema (ONS), até o fim de janeiro deverá haver “afluência alta” (acima de 80%) em todas as regiões do País.

Segundo a pasta, nos últimos dias, foi registrado início de vertimento nas usinas do rio Madeira, no complexo Belo Monte, e nas bacias do rio São Francisco e do Rio do Grande. “Para os próximos dias é esperado o início do vertimento na Hidrelétrica de Tucuruí. Na usina de Itaipu Binacional, as comportas da calha esquerda foram abertas neste sábado (14), com vazão de 1.400 (metros cúbicos/s). A previsão de vertimento é de dez dias, mas a programação pode ser alterada”, informou o Ministério.

Continua depois da publicidade

Isadora Duarte

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.