Big Brother Brasil: relembre as 10 Maiores Brigas do reality show

Vem ano, passa ano, a discussão sobre a qualidade do Big Brother Brasil é sempre a mesma: “precisa de tanto?”. Os espectadores inundam as redes sociais de comentários sobre o clima do reality.

Depois de uma edição intensa em 2021, o ano passado foi a primeira vez que a reclamação era outra: “está paz e amor demais”, era o que os fãs diziam. Com a pouca confusão da última edição, as expectativas ficam mais altas para o BBB 23.

Para ir aquecendo para a estreia, o Estadão preparou o Top 10 – Maiores Brigas do BBB. A próxima edição do programa começa na próxima segunda-feira, 16, e os internautas já estão ansiosos. Nesta terça-feira, 10, o programa inaugurou a Casa de Vidro, com os participantes Giovana, Manuel, Paula e Gabriel.

Top 10 – Maiores Brigas do BBB

1. BBB 16: Matheus X Dona Geralda

A briga mais surreal que aconteceu na história dos BBBs certamente foi a que se deu entre Matheus Lisboa e Dona Geralda. O brother que, à época tinha 25 anos, encarnou a Doris, personagem de Regiane Alves em Mulheres Apaixonadas, e gritou no rosto de Geralda, que tinha 63 anos, que iria “eliminá-la” se houvesse um confronto no paredão.

O rapaz acusou a idosa de ser falsa e se exaltou com ela no meio de uma festa. A vergonha só não foi maior, porque ela veio depois. O confronto em uma noite de eliminação aconteceu e quem saiu perdendo foi Matheus.

2. BBB 7: Alemão X Ayrton, Betão,Fani e Carol

Foi durante uma festa que a segunda briga mais impressionante do reality show aconteceu. Já deitado na cama, Alemão foi acordado por Ayrton, Betão, Fani e Carol. Eles tiraram a cueca do brother, que ficou bem nervoso com a situação.

Ele saiu esbravejando pela casa, dizendo que os quatro também deveriam ficar nus. O clima esquentou e quase rola troca de socos quando Ayrton acusou o brother de “falso puritanismo”.

3. BBB 21: Karol Conká X Lucas Penteado

Outra desavença que marcou o programa foi a briga entre Karol Conká e Lucas Penteado. O ator estava agindo de forma estranha na casa e, depois que ele brigou com Kerline, Karol entrou no circuito e sugeriu, para seus colegas de confinamento, que o isolasse. Durante o almoço, a cantora expulsou o ator da mesa dizendo que gostaria de “comer em paz”.

4. BBB 20: Thelma X Flay

Uma treta daqueles foi entre Thelma e Flayslane. Tudo começou depois de um Jogo da Discórdia, quando Thelminha chamou Flay de interesseira. Óbvio que a cantora não gostou nada e devolveu chamando a médica de planta.

O episódio ainda rendeu uma briga após Thelma indicar a rival para o paredão. A confusão foi tanta que até Rafa Kalimann entrou na jogada.

5. BBB 2: Tina X a Casa

Tina era a participante boa de entretenimento do BBB 2. A sister irritou tanto a galera durante a sua edição, que ela teve as suas roupas jogadas dentro da piscina. Ela era bastante provocativa e conseguiu torrar a paciência das pessoas depois que saiu batendo panelas pela casa de manhã cedo.

6. BBB 21: Karol Conká x Camilla de Lucas

Em uma discussão sobre Gil do Vigor e Arthur, Karol Conká acusou Camilla de tomar partido de Gil. A cantora ainda disse que a influencer queria criar uma competição entre duas mulheres pretas dentro do reality.

Camilla não ficou por baixo e disse que a militância não cabia na situação, já que a questão era falta de afinidade entre elas.

7. BBB 4: Solange X Marcela

Duas rivais que marcaram história foram Solange e Marcela, no BBB 4. Uma das grandes brigas protagonizadas por elas se deu em uma festa mexicana, em que Marcela fez comentários ácidos sobre Solange ter feito sexo com Rogério, outro participante do programa. Rapidamente, a conversa subiu o tom e a ofensa mais leve foi “ignorante”.

8. BBB 22: Arthur Aguiar X Rodrigo Mussi

O início do BBB 22 ficou marcado pela disputa entre Arthur Aguiar e Rodrigo Mussi pelo posto de jogador mais influente da casa. Em um dos primeiros Jogos da Discórdia da edição, os dois travaram uma discussão ferrenha sobre quem tentava manipular mais o reality.

Como toda boa briga entre bad boys, o tom de voz subiu, mas no final fizeram as pazes, agradecendo mentalmente por não terem caído no soco.

9. BBB 8: Marcelo X Fernando e Thalita

O Brasil aprendeu algo valioso com o BBB 8: ser psiquiatra não implica ser uma pessoa com controle da raiva. Poucos participantes foram tão esquentadinhos quanto o “Dr. Marcelo” dessa edição. Depois de ter sido indicado a um paredão, o médico promoveu um grande bate-boca com Thalita e Fernando – com quem disputava a permanência na casa.

10. BBB16: Anamara, Dicésar, x Lia, Dourado

Minutos antes de uma noite de paredão, Anamara e Lia tiveram uma briga daquelas, com direito a dedo na cara e tudo mais. Depois da eliminação de Anamara, Dicésar e Dourado começaram outra desavença, que acabou atraindo Lia novamente para a confusão.

Estadao Conteudo

