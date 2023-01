Fórmula 1 se prepara para lançamentos dos carros da temporada; veja calendário

Por Estadão - Estadão 106

No dia 5 de março começa a temporada 2023 da Fórmula 1. Sim, fã de automobilismo, sabemos que essa abstinência beira à insanidade. Mas, temos uma boa notícia, o lançamento dos carros está mais perto. Em fevereiro, conheceremos os modelos e pinturas dos monopostos que levarão emoção aos quatro cantos do planeta.

Das dez escuderias do grid, oito já definiram a data de lançamento de seus novos carros para 2023. A Red Bull, atual campeã mundial, com Max Verstappen e Sergio Pérez será a primeira a mostrar a nova pintura. Depois será a vez da Williams, cujos pilotos serão o tailandês Alexander Albon e o norte-americano Logan Sargeant.

As equipes Haas e Alfa Romeo ainda não informaram quando divulgarão os novos modelos. Confira todas as datas e programe-se para o lançamento dos carros:

03/02 – Red Bull – Nova York (EUA)

06/02 – Williams – Online

11/02 – AlphaTauri – Nova York (EUA)

13/02 – Aston Martin – Silverstone (Inglaterra)

13/02 – McLaren – Woking (Inglaterra)

14/02 – Ferrari – Ímola (Itália)

15/02 – Mercedes – Silverstone (Inglaterra)

16/02 – Alpine – Londres (Inglaterra)

Com todos os cockpits preenchidos, a Fórmula 1 tem praticamente tudo definido e encaminhado para a temporada 2023. Adaptadas às bruscas mudanças de regulamento da temporada passada, as equipes devem encontrar melhores soluções para seus problemas, como o porpoising, ou “efeito golfinho”, que trouxe muitas dores de cabeça – costas e pescoço também – a pilotos, chefes de equipe, projetistas e engenheiros.

As primeiras dúvidas começam a ser sanadas nos testes de pré-temporada que dessa vez acontecem em Sakhir, no Bahrein, entre os dias 23 e 25 de fevereiro. O país do Oriente Médio é o palco da estreia do Mundial, em 5 de março.

O calendário tem 23 provas garantidas após nova desistência da China, que alega problemas relacionados à covid-19. O Grande Prêmio de São Paulo será o antepenúltimo do ano e está agendado para 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos.

Marcos Antomil

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

