Manchester United anuncia contratação do centroavante holandês Weghorst

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira a contratação do centroavante Wout Weghorst, 30, que disputou a Copa do Mundo do Catar pela seleção holandesa. Ele pertence ao Burnley, time da segunda divisão inglesa, e estava emprestado ao Besiktas. Também chega por empréstimo ao United, com um contrato curto, válido apenas até junho deste ano.

Sem Cristiano Ronaldo, que vivia um momento conturbado e rescindiu o contrato durante a Copa, o clube de Manchester aposta no holandês como opção para ser a referência do ataque. Atualmente, o artilheiro disparado do time é Marcus Rashford, que tem 15 gols em 25 jogos e pode executar diferentes funções no setor ofensivo.

“Sinto-me privilegiado por me juntar ao Manchester United”, disse o reforço. “Já joguei contra o clube no passado e é uma sensação fantástica ter agora a chance de vestir a famosa camisa vermelha. Vi o progresso do United sob o comando de Erik dez Hag nesta temporada e mal posso esperar para começar a fazer minha parte para levar o time aos seus objetivos”, completou.

Autor de nove gols e quatro assistências no Campeonato Turco da atual temporada, Weghorst foi convocado por Louis Van Gaal para defender a Holanda no Mundial. Foi reserva durante a disputa, mas entrou no decorrer de quatro partidas. A última delas foi na eliminação nos pênaltis diante da Argentina, nas quartas de final. O jogo terminou empatado por 2 a 2, e os dois gols holandeses foram marcados por Weghorst.

Após a partida, protagonizou um momento marcante da Copa do Catar. Foi para ele que Lionel Messi disse a famosa frase Qué mirás, bobo?, enquanto era entrevistado. O astro argentino ficou irritado ao ver o holandês fazendo contato visual durante a entrevista e disse que Van Gaal o havia colocado em campo para provocar os argentinos. Mais tarde, Weghorst afirmou que estava apenas esperando para cumprimentar o adversário.

