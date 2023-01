Boston Celtics vence Brooklyn Nets em jogo de líderes e disparam na NBA

Por Estadão - Estadão 75

Em jogo de líderes da Conferência Leste da NBA, o Boston Celtics confirmou a boa fase, derrotou o Brooklyn Nets por 109 a 98, fora de casa, e disparou na tabela, na noite desta quinta-feira. Foi a quinta vitória seguida dos atuais vice-campeões, donos da melhor campanha da temporada regular até agora.

Os Celtics ostentam agora um retrospecto de 31 triunfos e apenas 12 derrotas. É a equipe que mais venceu e a que menos perdeu na competição. Os Nets vêm logo atrás, na segunda colocação do Leste, com 27 vitórias e 14 revezes, já mostrando certa oscilação, com dois tropepeços nos último quatro jogos.

Uma das causas para esta queda de rendimento é a baixa de Kevin Durant. O astro sofreu lesão no joelho direito e foi desfalque contra os Celtics. Mas a equipe visitante também esteve em quadra sem jogadores importantes, como Jaylen Brown e Al Horford, ambos machucados.

O jogo em Nova York foi equilibrado ao longo dos três primeiros quartos. Mas tudo mudou no período final, quando o reserva entrou em quadra e acelerou o jogo. “Isso nos deixou mais perigosos e rápidos em quadra. Acho que é esse tipo de mudança que mudou o jogo, a velocidade”, comentou Derrick White, substituto de Jaylen Brown.

Ele anotou 15 pontos, enquanto Jayson Tatum, como de costume, liderou a equipe, com seus 20 pontos e 11 rebotes. Marcus Smart também obteve um “double-double”, com 16 pontos e 10 assistências. Pritchard contribuiu com nove pontos e três rebotes. Pelos Nets, Kyrie Irving marcou 24 pontos.

Pela mesma conferência, o Milwaukee Bucks sentiu a falta de Giannis Antetokounmpo e foi derrotado por 108 a 102 pelo Miami Heat. Com a derrota dos Nets, os Bucks desperdiçaram a chance de assumir a vice-liderança do Leste, com 27 vitórias e 15 derrotas – o time segue em terceiro lugar. Já o Miami figura em 8º, com 23 triunfos e 20 revezes.

Pela Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers voltou a tropeçar em casa. Perdeu para o Dallas Mavericks por 119 a 115 e está cada vez mais perto da lanterna. Ocupa, no momento, o 13º e antepenúltimo lugar, com 19 vitórias e 23 derrotas. Até mesmo a vaga no play-in, repescagem para os playoffs, está se tornando improvável.

Em Los Angeles, Luka Doncic deu mais um show nesta temporada. Obteve um “triple-double” de 35 pontos, 13 assistências e 14 rebotes. Christian Wood também se destacou, com dois dígitos em dois fundamentos: 24 pontos e 13 rebotes. Pelos Lakers, LeBron James fez a sua parte. Quase chegou a um “triple-double”, com 24 pontos, 16 rebotes e nove assistências. Mesmo começando na reserva, Russell Westbrook marcou 28 pontos.

Foi o 24º triunfo dos Mavericks na temporada – o time soma 19 derrotas. Em quarto lugar, a equipe já vislumbra as primeiras colocações.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers 114 x 133 Oklahoma City Thunder

Miami Heat 108 x 102 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 98 x 109 Boston Celtics

Toronto Raptors 124 x 114 Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers 113 x 119 Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers 115 x 119 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

Detroit Pistons x New Orleans Pelicans

Washington Wizards x New York Knicks

San Antonio Spurs x Golden State Warriors

Chicago Bulls x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns

Utah Jazz x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Houston Rockets

