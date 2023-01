Três das 5 atividades de serviços têm queda em novembro ante outubro, diz IBGE

Por Estadão - Estadão 48

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Três das cinco atividades de serviços registraram recuos na passagem de outubro para novembro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média global, o volume de serviços prestados ficou estagnado (0,0%) em novembro ante outubro.

Continua depois da publicidade

O destaque foi a perda de informação e comunicação, -0,7%, que eliminou parte do ganho acumulado no período julho a outubro (5,1%). As demais retrações ocorreram em outros serviços (-2,2%, com o primeiro eliminando boa parte do avanço de 2,8% registrado em outubro) e serviços prestados às famílias (-0,8%, segundo resultado negativo seguido, acumulando uma perda de 2,1% em dois meses de quedas).

Na direção oposta, os avanços foram registrados por transportes (0,3%, interrompendo duas quedas consecutivas, período em que havia acumulado uma perda de 2,0%) e profissionais, administrativos e complementares (0,2%, após ter recuado 0,9% em outubro).

Comparação com novembro de 2021

Continua depois da publicidade

Segundo o IBGE, todas as cinco atividades de serviços registraram avanços em novembro de 2022 em relação a novembro de 2021. O volume do setor de serviços teve uma alta de 6,3%, a 21ª taxa positiva consecutiva.

O setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (10,4%) exerceu a principal contribuição positiva. Os demais avanços foram os de serviços profissionais, administrativos e complementares (7,2%); de informação e comunicação (3,1%); dos prestados às famílias (7,8%) e de outros serviços (0,6%).

Difusão

Advertisement

Continua depois da publicidade

O índice de difusão, que mostra o porcentual de serviços com crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior, passou de 67,5% em outubro para 59,6% em novembro.

Daniela Amorim

Estadao Conteudo

Copyright © 2023 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.