Real Madrid vence Valencia nos pênaltis e avança à final da Supercopa da Espanha

O Real Madrid não apresentou seu melhor futebol nesta quarta-feira, no King Fahd Stadium, em Riad, na Arábia Saudita, mas avançou à final da Supercopa da Espanha, torneio que reúne os campeões e vices do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei. Depois de um empate por 1 a 1 com o Valencia no tempo normal e na prorrogação, o time comandado por Carlo Ancelotti garantiu a classificação com um triunfo por 4 a 3 nos pênaltis. Agora, espera o duelo entre Real Betis e Barcelona, na quinta-feira, para conhecer o adversário na grande decisão.

Embora tenha começado melhor a partida e criado algumas oportunidades graças ao entrosamento de seu ataque, com boas chances de Valverde e Rodrygo, o Real Madrid também levou alguns sustos no campo de defesa. Referência do ataque do Valencia, o atacante Edinson Cavani forçou duas excelentes intervenções do goleiro merengue Courtois.

O primeiro embate entre o uruguaio e o belga foi aos 18 minutos, em um cabeceio de Cavani, e a segunda em um lance no qual foi assinalado impedimento após ótima defesa de Courtois, aos 44. Pouco antes da finalização impedida de Cavani, o Real abriu o placar. Benzema foi lançado por Militão e acabou derrubado dentro da área pelo zagueiro Comert. O árbitro marcou pênalti e o centroavante francês converteu, aos 38.

Luka Modric, que começou no banco de reservas, foi acionado por Ancelotti na volta para o segundo tempo e substituiu Camavinga. Com menos de 25 segundos no gramado, o astro croata viu o Valencia empatar o jogo com um gol marcado pelo brasileiro Samuel Lino, que aproveitou um cruzamento de Lato e bateu de primeira, dentro da pequena área.

A partir daí, o jogo foi bastante equilibrado e de marcação forte de ambos os lados. Sem inspiração na criação de jogadas, o Real tentou pressionar nos minutos finais e teve chances desperdiçadas por Vini Jr. e Valverde. Como a rede não voltou a ser balançada, houve a necessidade de prorrogação.

O tempo extra não teve gols, por isso a decisão foi para os pênaltis. Benzema, Modric, Kroos e Asensio converteram para o Real Madrid. Do lado do Valencia, Cavani e Guillamón colocaram na rede, mas Comert acertou o travessão e Gaya parou em Cortouis, que ficou no meio do gol para fazer a defesa que classificou o Real Madrid.

