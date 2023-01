Taxas de juros rondam ajustes após varejo, com viés de alta em sintonia com dólar

Por Estadão - Estadão 74

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 11, com viés de alta, em linha com o dólar, em dia de agenda fraca no exterior e apesar das vendas no varejo terem caído mais que a mediana das estimativas âmbito restrito. As vendas do comércio varejista caíram 0,6% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal, pior que a mediana negativa de 0,3%. A Carta do BC ao Ministério da Fazenda também mostra pouca influência nas taxas. Às 9h17, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 subia a 13,63%, de 13,59% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,72%, de 12,69%, e o para janeiro de 2027 marcava 12,52%, de 12,50% no ajuste anterior.

