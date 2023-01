Galtier diz que PSG já tenta renovação com Messi: 'Clube quer prolongar contrato'

Por Estadão - Estadão 65

A diretoria do Paris Saint-Germain já vem se mobilizando para manter no seu elenco o argentino Lionel Messi. Quem garantiu essa movimentação de bastidores foi o técnico da equipe francesa Christophe Galtier em entrevista coletiva nesta terça-feira. O atleta está em seu último ano de contrato e a cúpula diretiva já trabalha para seguir com essa parceria por mais algum tempo.

“Sei que há discussões e que a direção trocou conversas com Leo(Messi). Mas não sei como está a situação, não sei se fica. Parece estar feliz em aqui, mas cabe a ele ver o que fazer em relação ao projeto de Paris. O clube quer muito mantê-lo”, afirmou o treinador.

Em alta no clube, o atleta argentino fechou o ano de 2022 com o título da Copa do Mundo do Catar. A diretoria viu outro atleta do PSG também se valorizar no torneio de seleções. Mbappé terminou a competição como vice-campeão e também artilheiro.

A preocupação agora é manter o elenco competitivo para conquistar a Liga dos Campeões e tornar o clube mais forte dentro do continente europeu. Como Messi está no seu último ano de vínculo, a ideia é antecipar essa negociação para seguir com o atleta.

No Campeonato Francês, o PSG aparece como líder isolado na classificação com 44 pontos. O time entra em campo nesta quarta pelo torneio e recebe o Angers no Parque dos Príncipes. Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, a equipe parisiense terá pela frente o Bayern de Munique.

